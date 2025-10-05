Habertürk
        Son dakika hava durumu haberi: Serin ve yağmurlu hava!

        Serin ve yağmurlu hava!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre, bugün Marmara, Orta ve Batı Karadeniz ile Kıyı Ege'de yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı da batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde de mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Giriş: 05.10.2025 - 09:14 Güncelleme: 05.10.2025 - 09:14
        Serin ve yağmurlu hava!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'un iç kesimleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 23°

        Ankara

        Güneşli 21°

        İzmir

        Güneşli 25°

        Antalya

        Güneşli 27°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 22°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 21°

        Adana

        Güneşli 31°

        Diyarbakır

        Güneşli 33°

        Gaziantep

        Güneşli 30°

        Ağrı

        Güneşli 24°

        HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının da, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın da genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        #son dakika
        #hava durumu
