Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'un iç kesimleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 23° Ankara Güneşli 21° İzmir Güneşli 25° Antalya Güneşli 27° Trabzon Kısmen Güneşli 22° Bursa Kısmen Güneşli 21° Adana Güneşli 31° Diyarbakır Güneşli 33° Gaziantep Güneşli 30° Ağrı Güneşli 24°

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının da, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın da genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.