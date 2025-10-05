Galatasaray'da zemin için acı rapor: İngilizler sebepleri açıkladı!

Galatasaray’ın stadının zemin bozukluğu artık kronikleşen bir hale dönüştü.

Uzun yıllardır çeşitli sebeplerle belli dönemlerde bozulmalar yaşanan zeminle alakalı olarak da mevcut çalışmaların dışında ek mesailer de başladı. 2021 yılında yenilenen çim zeminin bakımları, İngiliz merkezli bir uzman firma tarafından 12 ay boyunca anahtar teslim olmak üzere yürütülüyor.

REKLAM advertisement1

Galatasaray buna ek olarak kulüp bünyesinde bir ziraat mühendisi de tahsis ederek bakım işlemlerini yakından takip ediyor.

UEFA ve TFF tarafından belli aralıklarla denetlenen zeminde yaz ve kışa doğru bozulmalar meydana gelirken Galatasaray artık bu işi kökten çözümü için ikinci bir uzman görüşüne başvurdu.

REKLAM İngiltere’de konuya dair uzmanlığı bulunan OBI Sports’un görevlileri eylül 2025’te zemini inceledi ve buna dair bir rapor çıkardı. Firmanın baş danışmanı Charles Henderson tarafından hazırlanan teknik rapor, sahanın hem yazın aşırı sıcak hem de kışın gölge baskısı altında kaldığını ortaya koydu. Rapor, stadyumun “yüksek gölge stadyumu” kategorisinde yer aldığını ve ekim ayından itibaren sahadaki doğal ışığın büyük oranda kaybolduğunu belirtiyor. Henderson’ın ziyareti sırasında öğle saatlerinde dahi zeminin yüzde 30 ila 50’lik bölümünün güneş ısısı alamadığı tespit edildi. Kasım–aralık aylarında fikstür yoğunluğuna bağlı olarak aktif ve sağlıklı çim büyümesinin bu şartlarda neredeyse imkânsız hale geldiği vurgulandı. Buna ilave olarak tüm gün suni ışık verilmesi gerektiği ancak fikstüre bağlı olarak ayda 10 günlük bir süre kaybının olunacağı belirtildi. OBI Sports, kısa vadeli bakım çözümlerinin kalıcı etki yaratmayacağını vurgularken, kulübe uzun vadeli bir saha stratejisi geliştirme çağrısı yaptı.

Rapor ayrıca biçim yüksekliği, sulama, gübreleme ve UVC sterilizasyonuna dair acil önlemler de öneriyor. Danışman firma bu durumu yönetmek üzere LED ışık kaynaklarının optimum dağıtımı için özel bir plan hazırlayacak ve kulüp agronomi ekibiyle birlikte çalışacak. Danışman firmanın öngörüsüne göre, ekim ayında çim kalitesinde belirgin bir iyileşme yaşanacak olsa da, kış aylarında sürdürülebilir kaliteyi destekleyecek düzeyde karbonhidrat rezervi birikmeyecek ve zemindeki çim yoğunluğunun düşme riski tekrarlanacak. Galatasaray zemininin futbola etkisinin azaltılması için iki aşamalı sentetik çim çakılış işlemine başladı. İlk etap bitirilirken ikinci etap işlemleri için Japonya’dan uzmanlar ve makineler geldi. Pazartesiden itibaren sentetik çimin zemine çakılış işlemleri de gerçekleştirilecek.