Samsunspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat ve Jhon Duran'ın yanı sıra henüz hazır durumda olmayan Mert Hakan Yandaş ile Bartuğ Elmaz, Yiğit Efe Demir ve Rodrigo Becao kamp kadrosunda yer almadı.