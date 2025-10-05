Özer Çak yazdı: Fenerbahçe'de puan farkından tehlikelisi: Güven farkı!

Fenerbahçe, ezeli rakiplerinin derbide puanları paylaşmasının ardından Galatasaray’la arasındaki farkı eritmek için Samsun’da sahaya çıktı ancak hem plan hem uygulama olarak sınıfta kaldı. Tedesco, zorunlu kaleci değişikliğiyle birlikte bir önceki maça göre üç revizyon yaptı. Nice karşılaşmasının yıldızları İsmail ve Nene yedek başladı. İtalyan teknik adam maç önü “Pazar perşembe maç oynamaktansa perşembe pazar daha zor oluyor. İki gün oluyor maça hazırlanmak için. Artan yük vardı İsmail ve Nene üzerinde. Çok iyi performans sergilediler. Değişiklik yapmak zorundaydık. Biz güçlü bir takımız, takım içinde her oyuncuya güveniyorum, birlikte başarmak istiyoruz” diyerek rotasyonu savundu ama milli ara öncesi, rakibin puan kaybettiği haftada, Samsun gibi zor bir deplasmanda en formda iki ismi kulübede tutmak gereksiz bir risk olarak sahaya yansıdı.

Maçın başından itibaren Fenerbahçe oyuna hiç tutunamadı. En-Nesyri ile gelen tek kıvılcım da Faslı golcünün ciddiyetsizliğiyle söndü. Sağ kanatta Szymanski'nin etkisizliği hücumu zaten bir eksik oynatırken, En-Nesyri'nin formsuzluğu tabloyu ağırlaştırdı. Jhon Duran'ın belirsiz sakatlığında Cenk Tosun da bir seçenek olamayacaksa devre arasına dek bu En-Nesyri mecburiyeti can sıkacak gibi duruyor. İlk yarı biterken kaleci Tarık Çetin'in düdükle birlikte kendini yere bırakması, Fenerbahçe'nin 45 dakikasının özeti gibiydi. Bir takımın en iyileri stoperi ve kalecisiyse sahada doğru giden pek bir şey yoktur. Tedesco ikinci yarının başında hatasından döndü; üç değişiklikle, Nice maçının iyileri İsmail ve Nene'yi oyuna aldı ama ritim yine bulunamadı. Sanki Perşembe akşamı Polonya'da deplasman maçına çıkan Fenerbahçe gibiydi. Samsunspor baskıyı sürdürdü, bir penaltı da kazandı, VAR'dan döndü. 66'da beşinci hamle geldi ve Tedesco maça başladığı tüm orta saha ve kanatlarını kenara aldı. Kaleci, savunma hattı ve En-Nesyri dışında herkesi değiştirdi. Bu, başlangıç planının çöktüğünün ilanıydı ve taze ayaklar da hikayeyi değiştiremedi.

En-Nesyri 90 dakikada yalnızca 17 kez topla buluşabildi. Bunun sadece biri ceza sahasında, dokuzu orta saha ve kendi yarı sahasındaydı. Sarı-lacivertliler 19 ortada üç isabet bulabildi, rakip ceza sahasında 11 topla buluşup 0.33 gol beklentisinde kaldı. Böyle bir üretkenlikle galibiyet beklemek hayaldi. Ligin sekizinci haftasında dört beraberlik, üstelik ortada hala oturmuş bir kadro iskeleti yokken, Fenerbahçe'nin işi her geçen gün zorlaşıyor. En-Nesyri kayıp, Brown kayıp, Talisca kayıp, Szymanski zaten hiç var olamadı; büyük umutlarla gelen Asensio ise gelişinden bu yana mevkisi dışında debeleniyor. Bu sezon istikrarla çıtayı yukarıda tutan tek isim Skriniar, son haftalarda ona İsmail eşlik ediyor. Milli ara Tedesco için belki de sezonun en kritik molası olacak. Artık bir omurga inşa etmek, rollerin altını kalın çizgilerle çizmek ve 66. dakikada tüm hücumu değiştirerek maç kurtarmaya çalışılan bu döngüyü kırmak zorunda. Aksi halde puan farkı kadar, güven farkı da açılacak.