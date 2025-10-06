Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Sezen Aksu, hayranlarını kırmadı - Magazin haberleri

        Sezen Aksu, yürüyüşte

        Sezen Aksu, arkadaşlarıyla birlikte Kanlıca'da yürüyüş yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 08:57 Güncelleme: 06.10.2025 - 09:20
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sezen Aksu, semti Kanlıca'da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

        Kanlıca ve Çubuklu arasında yürüyüş yapan Aksu, kendisine selam veren ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi.

        Uzun bir aradan sonra görüntülenen 'Minik Serçe', hayranlarıyla ayak üstü sohbet de etti.

        #sezen aksu

