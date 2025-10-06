Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısı - 6 Ekim Hava Durumu

        Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya'da yağmur beklenirken, akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur etkili olacak. Yağışların Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 07:23 Güncelleme: 06.10.2025 - 07:23
        Kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 24°

        Ankara

        Güneşli 23°

        İzmir

        Güneşli 26°

        Antalya

        Güneşli 26°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 22°

        Bursa

        Güneşli 24°

        Adana

        Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Güneşli 32°

        Gaziantep

        Güneşli 27°

        Ağrı

        Güneşli 24°

        Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

