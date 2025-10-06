Asgari ücret ve maaş zammı ocakta ne olacak?

Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde eylül ayında enflasyon yüzde 2,04 öngörüldü. Anadolu Ajansı’nın ekonomistlerle yaptığı ankette ise eylül ayında enflasyon yüzde 2,47 tahmin edildi. Ancak Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyonu, beklentilerin çok üzerine çıkarak yüzde 3,23 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankasının Üçüncü Enflasyon Raporunda 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında tahmin edildi. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile gerçekleştirdiği beklenti anketinde yüzde 29,86, Anadolu Ajansının ekonomistlerle yaptığı ankette ise yüzde 30,09 öngörüldü.

2025 yılı enflasyonu yüzde 30 olarak gerçekleşirse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıkları 6 aylık enflasyon oranında, yani yüzde 11,42 oranında artacak.

Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Bunun yüzde 5’i toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki yüzde 6,11 oranındaki fark yansıtılacak. Ardından 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 30 olursa ocak ayında memur maaşlarına yüzde 17,79 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 59.487 TL’ye çıkacak.

2024 yılı ocak ayında ortaya çıkan farkın giderilmesi için SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına kanunla artış yapıldı. 2024 ocak ayında emekli memur aylıkları yüzde 49,25 artarken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artış yüzde 37,57’de kalacaktı. Çıkartılan kanunla SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı zammı yüzde 49,25’e çıkartıldı.

Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ile emekli memur aylıklarına yapılacak zam arasında 6 puandan fazla fark ortaya çıkacak. Enflasyon yüzde 30’un üzerine çıktıkça fark daha da artacak. Emekli aylıkları arasındaki fark yıllık enflasyon yüzde 31 olduğunda 6,42, yüzde 32 olduğunda 6,46, yüzde 35 olduğunda ise 6,61 puana ulaşacak.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zam ocak ayında yüzde 11,42’de kalacağı için emekli memurlar ile aralarında 6,37 puan zam farkı olacak.

Yıllık enflasyonun yüzde 30 olması halinde emekli memur aylıkları ocak ayında yüzde 17,79 oranında artacak. En düşük emekli memur aylığı 22.670 TL olacak.

REKLAM

İzleyen dönemlerde ise emekli memurların aylıklarına yapılan zam SSK ve BAĞ-KUR’luların altında kaldı. 2024 Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 24,73, emekli memurlara yüzde 19,31, 2025 yılı ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde yüzde 15,75, emekli memurlara yüzde 11,54, 2025 yılı temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 16,67, emekli memurlara yüzde 15,57 oranında zam yapıldı.

Ocak ayında ortaya çıkacak farkın kapatılıp kapatılmayacağı şimdiden tartışılmaya başlandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?

En düşük emekli aylığına 2025 yılında ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranında artış yapıldı. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ocak ayında yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.681 TL’ye yükseltildi.

2025 yılı enflasyonu yüzde 30 oranında çıkarsa en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak ocak ayında 18.586 TL’ye çıkartılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE OLACAK?

Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 oranında artırılarak brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL’ye yükseltildi. Asgari ücretin yüzde 30 artırıldığı dönemdeki gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyonun ne olduğuna bakalım. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Merkez Bankasının 2024 yılı Dördüncü Enflasyon Raporunda ise 2025 yılı enflasyonu yüzde 21 olarak tahmin edildi. 2025 yılı asgari ücreti beklenen enflasyonun üzerinde ama gerçekleşen enflasyonun altında tespit edildi.