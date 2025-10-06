Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında, Marmara Bölgesi'nde bugün akşam saatlerinden itibaren, Ege Bölgesi'nde ise yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. MGM tarafından 20 il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi. İşte o illerimiz...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Kırklareli'nin batısında başlayacak yağışların, yarın Marmara Bölgesi'nde kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'in batısında çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.
EGE'DE SABAH YAĞIŞ VAR
AA'da yer alan habere göre Ege Bölgesi'nde ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli beklenen yağışların, Muğla, Aydın kıyıları, İzmir'in kuzey ve güney ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
SARI VE TURUNCU ALARM VERİLEN İLLERİMİZ
TURUNCU ALARM: İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale.
SARI ALARM: İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kırklareli, Antalya, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Edirne, Isparta, Manisa, Kütahya, Muğla, Tekirdağ, Uşak ve Yalova.
SEL VE SU BASKININA DİKKAT
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.