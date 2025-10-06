Citroën C-segment SUV modeli C5 Aircross’un ikinci nesli Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor.

Yeni C5 Aircross’un global lansmanı önceki günlerde İspanya'nın ünlü tatil adası Mayorka'da gerçekleşti.

REKLAM advertisement1

2024 yılında Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan konseptten neredeyse hiç bir değişiklik olmadan üretime alınan yeni C5 Aircross ile ilgili önemli detaylar bulunuyor.

Fakat, bunlara geçmeden önce otomobilin lansmanında konuşma fırsatı bulduğumuz Citroen Türkiye Marka Direktörü Bora Duran'ın açıklamalarına bakmakta fayda var.

İspanya'daki lansmanda Türk otomotiv basınına konuşan Bora Duran, Kasım ayında yeni C5 Aircross'u Türkiye'de satışa sunmak istediklerini bildirdi.

REKLAM

İlk etapta 1.2 litre hibrit ve standart menzil elektrikli versiyonun Türkiye'ye geleceğini kaydeden Duran, "Plug-in hibrit ve yüksek menzile sahip elektrikli versiyonu 2026 yılında satışa sunmak için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

'İTALYA İLE İKİNCİLİK İÇİN YARIŞIYORUZ'

Otomotiv pazarındaki güncel durumu da değerlendiren Bora Duran, bu yıl pazarda 1.3 milyon adedi aşan bir tarihi rekor beklediklerini de söyledi.

Citroen Türkiye Marka Direktörü Bora Duran, Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız'a konuştu

Citroen Türkiye Marka Direktörü Bora Duran, "Bu yıl otomotiv pazarında rekor beklerken, biz de marka olarak tarihi bir satış performansı sergilemeyi hedefliyoruz. Pazar payı hedefimiz bu yıl için yüzde 5.5. Eğer bunu başarırsak, Citroen'in Türkiye'de bugüne kadar kaydettiği en yüksek satış adedi 2025'te gerçekleşecek" dedi.

Satışların artmasına bağlı olarak Citroen dünyasında Türkiye'nin öne çıktığını da vurgulayan Duran, "Türkiye dünyada en çok Citroen marka aracın satıldığı üçüncü ülke. Bu yıl İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz" bilgilerini paylaştı. FABRİKA TÜRKİYE'YE ÖZEL ÜRETİM YAPIYOR Duran'ın Türkiye ile ilgili söyledikleri, markanın global sunumlarına da yansımış durumda. REKLAM Yeni C5 Aircross'u Mayorka adasındaki lansmanında bir sunum gerçekleştiren Citroën'in genel merkezinden gelen üst düzey yetkililer, Türkiye'ye özel bir parantez açıyor. Bu kapsamda, C4X modelinin dünyada en çok satıldığı ülkenin Türkiye olduğu vurgulanıyor. İlk 9 ayda 13 bin adet C4X satışının gerçekleştiği Türkiye için, İspanya'daki fabrikanın neredeyse tamamına yakınının Türkiye'ye özel üretim yaptığını da bu noktada belirtmek gerek. Öte yandan, Kasım ayında İstanbul'da planlanan yeni C5 Aircross lansmanına, Haziran ayında Thierry Koskas'tan koltuğu devralan Citroën’in yeni CEO’su Xavier Chardon'un da katılması bekleniyor. YENİ PLATFORM, DAHA BÜYÜK BOYUTLAR Tüm bu bilgilerin ardından şimdi gelin yeni C5 Aircross'un detaylarına birlikte bakalım...

Opel Grandland, Jeep Compass, Peugeot 3008 ve Peugeot 5008 ile birlikte STLA Medium platformunu paylaşan yeni C5 Aircross'un yüksekliği 1.66 metre olarak açıklanıyor. Otomobilin uzunluğu 150 mm artış ile 4 bin 652 mm, genişliği 50 mm artış ile bin 902 mm ve aks mesafesi 60 mm artış ile 2 bin 784 mm olarak açıklanıyor. REKLAM Boyutlardaki bu artışın kabin içindeki etkisi ise en fazla arka sıradaki yaşam alanında hissediliyor. Bilenler bilir... İlk jenerasyon C5 Aircross'un arka sıradaki diz mesafesi rakiplerinin gerisindeydi. Fakat, araçta sınıfında hiçbir modelde olmayan kızaklı tam bağımsız üç arka koltuk bulunuyordu. Bu sayede otomobil kalabalık ailelerin tercihi haline gelmişti. Yeni nesilde ise, arka sıradaki tam bağımsız üç koltuk yerini rakiplerindekine benzer biçimde klasik bir koltuk düzenine bırakmış durumda. Citroën bu durumu 'C-Zen Lounge' olarak adlandırıyor ve yolcuların sanki bir oturma odasında oturuyormuş gibi hissedeceğini vaat ediyor. Aracın dış tasarımı ile birlikte kokpit tasarımı da artık yepyeni bir görünüm sunuyor. İlk nesildeki dikey kokpit mimarisi, yeni nesilde yerini yatay bir tasarıma bırakmış. Ön konsolun alt kısmı, kapı panellerine ve koltuklara kadar artık kumaş malzemeyle kaplı.

Yeni ön koltuklar, eskisine göre daha geniş bir oturum alanı ve daha uzun bir minder uzunluğu sunuyor. Ayrıca, eski nesilde opsiyon olarak bile alınamayan soğutma fonksiyonu da artık sunulur hale gelmiş. Ayrıca üst donanım seviyelerinde arka koltuklar için de ısıtma özelliği sunuluyor. REKLAM PATENTLİ SÜSPANSİYON OPTİMİZE EDİLMİŞ Citroën, ilk nesil C5 Aircross ile birlikte patentli 'Progressive Hydraulic Cushions' süspansiyon sistemini de tanıtmıştı. Bu sistem 'uçan halı' sürüş hissiyatı sunma görevi görürken, virajlarda ise aracın yanal hareketlerinin bir hayli fazla olmasına yol açıyordu. İspanya'da gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 100 kilometrelik sürüş parkurunda, yeni neslin artık daha rafine bir sürüş hissiyatı sunduğunu gözlemledik. Aracın engebeli yüzeylerde konfor seviyesinden ödün verilmeden, virajlarda artık daha dinamik olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka önemli detay da, artık üst versiyonlarda 20 inç jantların sunuluyor olması. Bu kapsamda, daha büyük jantların da aracın sürüş dinamiklerine katkı sağladığını söylemek gerek. STELLANTIS'IN EN BÜYÜK EKRANINA SAHİP Yeni C5 Aircross'un kabinindeki bilgi ekranı Stellantis'in bugüne kadar sunduğu en büyük merkezi dokunmatik ekran olarak açıklanıyor. 13 inch boyutundaki bu ekran, öncüsünün yatay tasarımının aksine dikey bir mimari ile geliyor.

Havada duran bu ekranın arkasında ise geniş bir saklama alanı ile iki bardaklık yer alıyor. Genel olarak ergonomi ön planda tutularak tasarlanan kokpitte, bardaklıkların yeri ise maalesef çok elverişli olmamış. REKLAM Bunun haricinde, öncüsüne göre daha ferah ve kullanım kolaylığı sağlayan bir kokpit tasarımı benimsenmiş. Sürüş sırasında en büyük farklardan biri olarak, sürücünün sağ ayağı için artık daha geniş bir alan bırakıldığı söylenebilir. Ayrıca, koltuk minder sertliği ile yanal destekler de artırılmış. Bu üç unsur, uzun yolculuklarda yeni C5 Aircross'un öncüsünden daha elverişli olmasını sağlayacaktır. Ayrıca, ilk nesilde biraz kısıtlı olan ambiyans aydınlatma da artık kokpitte bolca kullanılıyor. Sonuç olarak, Citroën, C5 Aircross kullanıcılarını dinlemiş ve ilk neslin eksik yönlerini çok daha büyük bir karoser ile birlikte gidermiş. Fakat, her anlamda ileriye giden yeni C5 Aircross keşke karakteristik özelliği olan 3 tam bağımsız arka koltuk yapısını da koruyabilseymiş.

Büyük kardeşi Peugeot 5008'in de yeni nesline bu özelliği taşıyamaması, ya müşteri talebinin yetersizliğinden ya da maliyetlerin yüksek gelmesinden olsa gerek...