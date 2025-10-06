Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Konya'da 'yan baktın' kavgası: 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

        Konya'da 'yan baktın' kavgası: 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

        Konya'da iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan silahlı kavgada, o sırada sokakta bulunan ve boynundan yaralanan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın öldü, 19 yaşındaki Nedim Kaçın ve 18 yaşındaki Ali Tural yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 02:16 Güncelleme: 06.10.2025 - 02:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 'yan baktın' kavgası: 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Baba Sultan Caddesi'nde meydana geldi.

        Taksi ile mahalleye gelen 3 kişi ile Nedim Kaçın ve Ali Turan arasında iddiaya göre, 'yan bakma' tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine karşı gruptan 2 kişi tabanca ile ateş açtı.

        Açılan ateş sonucu Ali Turan bacağından, Nedim Kaçın karnından ve o sırada sokakta bulunan akrabası Yıldım Kaçın boynundan yaralandı. Saldırgan 3 kişi geldikleri taksi ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Yıldırım Kaçın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan Nedim Kaçın da yapılan ilk müdahalenin ardından Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

        "ARAMIZDA 'YAN BAKMA' KAVGASI ÇIKTI"

        Sağlık durumu iyi olan Ali Turan'ın ilk ifadesinde saldırganlarla aralarında 'yan bakma' meselesi nedeniyle kavga çıktığını belirtti. Polis, taksi ile kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Konya
        #konya haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        "Puan farkından tehlikelisi: Güven farkı!"
        "Puan farkından tehlikelisi: Güven farkı!"
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Habertürk Anasayfa