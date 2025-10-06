Uğurcan Çakır, Muslera'nın boşluğunu doldurdu
Galatasaray'ın 30 milyon Euro bonservis yatırımında bulunduğu Uğurcan Çakır, Muslera'nın boşluğunu dolduracağını gösterdi.
- 1
Galatasaray'da 14 senelik Muslera'nın devrinin sona ermesiyle birlikte kaleci arayışları tüm yaz sürmüştü.
- 2
Uzun süre Lunin, Ederson, Alisson gibi isimlerin peşinde koşan Cimbom son günlerde Trabzonspor kaptanını renklerine bağlamıştı.
- 3
Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'in özellikle istediği Uğurcan başkanı da şimdiye kadarki performansıyla haksız çıkarmadı.
-
- 4
Sarı-kırmızılı kulübün yakın dönem efsanesi olan Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurabileceğinin de işaretlerini verdi.
- 5
30 milyon Euro'luk bonservis bedeli, transferin ilk günlerinde eleştiri konusu olsad a milli file bekçisi kısa sürede taraftarın güvenini kazandı.
- 6
Alanyaspor deplasmanında ilk imza maçını oynayan Uğurcan yaptığı 8 kurtarışla kalesinde devleşti ve takımına 3 puanı getiren isimlerden biri oldu.
-
- 7
Uğurcan mücadelenin ardından soyunma odasında tebrikleri kabul ederken 'Ben işimi yaptım' diyerek mütevazı bir tavır da sergiledi.
- 8
Tarihi Liverpool zaferinde de iki kritik kurtarışıyla geceye imza atan Uğurcan Beşiktaş maçında da ses getiren bir performans sergiledi.
- 9
2013'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına giren ilk Galatasaray kalecisi olan Uğurcan, Muslera'nın ayrılığından doğan boşluğu da doldurabileceğini şimdiden gösterdi.
-
- 10
Yıllardır birbirine saygı duyan ikili, Uğurcan'ın Galatasaray kariyerinde de uzaktan da olsa görüşmeye devam ediyor.
- 11