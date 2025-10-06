Son dakika: İzmir'in Urla ve Menderes ilçelerinde kadın cinayeti! Bıçak ve tüfekle! | Son dakika haberleri

Son dakika: İzmir'in Urla ve Menderes ilçelerinde kadın cinayeti! Bıçak ve tüfekle! | Son dakika haberleri

İzmir'in Urla ilçesinde T.A., bulunduğu araçtan kazara ateşlediğini ileri sürdüğü tüfekle eşi Burçin Razak Akyürek’i (32) öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Kuşçular Mahallesi Önen Koyu'nda meydana geldi. İddiaya göre, T.A.'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yanındaki eşi Burçin Razak Akyürek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akyürek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. T.A. ise gözaltına alındı.

REKLAM advertisement1

T.A. ilk ifadesinde tüfeği kazayla ateşlediğini ve fişeğin araç içerisinden geçerek araç dışında bulunan eşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

REKLAM

KOCASI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

İzmir’in Menderes ilçesinde uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; olay, saat 13.15 sıralarında Görece Mahallesi İbni Sina Sokak’taki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serpil Güral (45) ile kocası A.G. (48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., eşi Serpil Güral’ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 2 çocuk annesi Güral’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Güral’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eşini bıçaklayarak öldüren A.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Serpil Güral’ın 22 Eylül’de kocası A.G. için 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.