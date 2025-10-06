Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
Yalova'da, eşi Özgür Aslanoğlu tarafından sokak ortasında tabancayla göğsünden, kaçmaya çalışırken de başından vurulan 39 yaşındaki Belgin Aslanoğlu, hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan Özgür Aslanoğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı
Yalova'nın Altınova ilçesinde sabah saatlerinde Belgin ve Özgür Aslanoğlu çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
İLK KURŞUN GÖĞSÜNE İSABET ETTİ
Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Özgür Aslanoğlu, yanında taşıdığı tabancayı çekip eşine ateş etti.
İKİNCİ KEZ BAŞINA HEDEF ALDI
DHA'daki habere göre silah tutukluk yaparken, göğsünden vurulan Belgin Aslanoğlu kaçmaya çalıştı. Aslanoğlu, tutukluluğu giderdikten sonra bu kez de Belgin Aslanoğlu'nu başından vurdu.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Belgin Aslanoğlu kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aslanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
KATİL KOCA ARANIYOR
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Özgür Aslanoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı.