Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü

Yalova'nın Altınova ilçesinde sabah saatlerinde Belgin ve Özgür Aslanoğlu çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İLK KURŞUN GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Özgür Aslanoğlu, yanında taşıdığı tabancayı çekip eşine ateş etti.

İKİNCİ KEZ BAŞINA HEDEF ALDI

DHA'daki habere göre silah tutukluk yaparken, göğsünden vurulan Belgin Aslanoğlu kaçmaya çalıştı. Aslanoğlu, tutukluluğu giderdikten sonra bu kez de Belgin Aslanoğlu'nu başından vurdu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Belgin Aslanoğlu kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aslanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL KOCA ARANIYOR

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Özgür Aslanoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı.