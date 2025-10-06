Habertürk
        Adana haberleri: 16 yaşında çocuk pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada

        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!

        Adana'da, 16 yaşındaki Ö.G.'nin, müşterilerin olduğu sırada pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerinde eldiven bulunan Ö.G.'nin kapıdan içeri el bombasını attıktan sonra koştuğu anlar ve bazı müşterilerin de kaçması yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 13:30 Güncelleme: 06.10.2025 - 13:38
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Adana'da olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi.

        Müşterilerin mekanda bulunduğu sırada pastaneye Ö.G. (16) tarafından el bombası atıldı.

        EL BOMBASININ PİMİNİ ÇEKMEDİ

        DHA'daki habere göre kısa süreli paniğe neden olan olayda, el bombasının piminin çekili olmadığı anlaşıldı. Pastane işletmecesinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Eşkali belirlenen şüpheli, bölgeden uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı. Ö.G. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        KRİMİNAL İNCELEME YAPILDI

        Bulvarı tek yönlü trafiğe kapatan polis, geniş güvenlik önlemi altında el bombasını bulunduğu yerden alıp, kriminal inceleme için Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiği açıldı.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Ö.G.'nin iş yerine el bombası attığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde, ellerinde eldiven bulunan Ö.G.'nin kapıdan içeri el bombasını attıktan sonra koştuğu anlar ve bazı müşterilerin de kaçması yer aldı.

        #adana
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
