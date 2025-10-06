Habertürk
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi! | Son dakika haberleri

        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!

        Denizli'de Eyüp Ş. adlı saldırgan, ticari araçla önünü kestiğini kamyonetteki 3 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Kan donduran saldırıda kurşunların hedefi olan Kadir Kaya hayatını kaybederken araçtaki iki kişi de yaralandı. Kayıplara karışan ve operasyonla yakalanan katil zanlısının ise kullandığı aracın plakalarını söktüğü belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 14:44 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:44
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Eyüp Ş., plakasız hafif ticari araçla önünü kestiği kamyonetin sürücüsü Kadir Kaya'yı (32) pompalı tüfekle öldürdü, yanındaki Zeki Önel (39) ve kardeşi Tahir Önel'i (38) ise yaraladı.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Eyüp Ş. kullandığı hafif ticari araçla Kadir Kaya yönetimindeki kamyonetin önünü kesti. Eyüp Ş., kamyonetten inen Kaya ile yanındaki Zeki Önel ve kardeşi Tahir Önel'e pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı.

        İKİ KİŞİYİ DE YARALADI

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kadir Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iki kardeş ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kadir Kaya'nın cenazesi otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

        Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Eyüp Ş.'nin yerini tespit etti. Eyüp Ş., cinayet büro ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla olay yeri yakınındaki inşaat halindeki tek katlı bir evde suç aleti pompalı tüfekle yakalandı. Eyüp Ş.'nin hafif ticari aracın kiraladıktan sonra plakalarını söktüğü tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        #Son dakika haberler
