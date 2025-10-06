Habertürk
        Son dakika: Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti | Dış Haberler

        Ülke tarihinin en kısa süreli başbakanı: Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti

        Fransa'da 9 Eylül'de başbakan olarak atanan ve dün hükümetini kuran Lecornu, bugün istifa etti. Lecornu'un açıkladığı kabine, parlamentonun sol ve sağ kanadından da büyük eleştiri alırken, Lecornu ülke tarihinin en kısa süre başbakanlık görevini yürüten isim olarak öne çıktı.

        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 10:46 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:24
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa, Cumhurbaşkanı Macron'un geçtiğimiz yıl sürpriz erken parlamento seçimine gitmesinin ardından siyasi krizin içinden çıkamıyor.

        Macron'un 9 Eylül'de atadığı yeni Başbakan Lecornu, hükümet üyelerini açıkladıktan bir gün sonra, bugün istifa etti.

        Macron, Lecornu'un istifasını kabul etti.

        Lecornu'un açıkladığı kabine, parlamentodaki en güçlü grup sol ittifak ve ikinci güçlü grup aşırı sağ tarafından her yönden eleştirildi.

        Fransız Sosyalist Partisi lideri Olivier Faure bugün erken saatlerde, partisinin Başbakan Sebastien Lecornu tarafından kurulan yeni hükümete mevcut haliyle karşı oy kullanacağını belirtirken, Lecornu'nun radikal bir değişikliğe gitmesi halinde işlerin değişebileceğini belirtmişti:

        "Hakim olan duygu bir dehşet duygusu ... Gerçek şu ki, eşi benzeri görülmemiş bir siyasi krize tanık oluyoruz."

        La France Insoumise (LFI) partisi lideri Mathilde Panot, Sébastien Lecornu'nun istifasının ardından hükümetin başında bir yıldan kısa bir süre içinde üç başbakanın gitmesinden yakındı:

        "Geri sayım başladı. Macron gitmeli."

        Fransa'nın bitmeyen siyasi krizi

        Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

        Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

        Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

        François Bayrou hükümeti, 8 Eylül’de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü.

