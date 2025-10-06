Fransa, Cumhurbaşkanı Macron'un geçtiğimiz yıl sürpriz erken parlamento seçimine gitmesinin ardından siyasi krizin içinden çıkamıyor.

Macron'un 9 Eylül'de atadığı yeni Başbakan Lecornu, hükümet üyelerini açıkladıktan bir gün sonra, bugün istifa etti.

Macron, Lecornu'un istifasını kabul etti.

Lecornu'un açıkladığı kabine, parlamentodaki en güçlü grup sol ittifak ve ikinci güçlü grup aşırı sağ tarafından her yönden eleştirildi.

Fransız Sosyalist Partisi lideri Olivier Faure bugün erken saatlerde, partisinin Başbakan Sebastien Lecornu tarafından kurulan yeni hükümete mevcut haliyle karşı oy kullanacağını belirtirken, Lecornu'nun radikal bir değişikliğe gitmesi halinde işlerin değişebileceğini belirtmişti:

"Hakim olan duygu bir dehşet duygusu ... Gerçek şu ki, eşi benzeri görülmemiş bir siyasi krize tanık oluyoruz."

La France Insoumise (LFI) partisi lideri Mathilde Panot, Sébastien Lecornu'nun istifasının ardından hükümetin başında bir yıldan kısa bir süre içinde üç başbakanın gitmesinden yakındı:

"Geri sayım başladı. Macron gitmeli." Fransa'nın bitmeyen siyasi krizi Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü. Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor Haberi Görüntüle Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı. Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi. Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu. François Bayrou hükümeti, 8 Eylül’de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü.