        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son 5 yılda da son 10 yılda da en çok zenginleşen il Kastamonu - İş-Yaşam Haberleri

        Son 5 yılda da son 10 yılda da en çok zenginleşen il Kastamonu

        BDDK rakamlarına göre son 10 yılda da son 5 yılda da bankalardaki mevduatı oran olarak en fazla artan il Kastamonu oldu. Kastamonu'da bankalardaki toplam mevduat (TL ve döviz mevduatı) son 10 yılda yüzde 3 bin 338 ve son 5 yılda ise yüzde 873 artarak Türkiye'de diğer şehirleri geride bıraktı. Bu şehirde 2015'te 2,2 milyar lira olan toplam mevduat Haziran 2025 verileri ile 75,8 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde Türkiye'de toplam mevduat yüzde bin 862 yükselerek 1 trilyon 167 milyar liradan 22 trilyon 912 milyar liraya ulaştı.

        Giriş: 06.10.2025 - 08:00 Güncelleme: 06.10.2025 - 08:00
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BDDK) rakamları çok ilginç bir gelişmeyi ortaya koyuyor. BDDK rakamlarına göre son 10 yılda Türkiye'deki TL ve döviz mevduatlardan oluşan toplam mevduat 1 trilyon 167 milyar liradan yüzde bin 862 yükseliş ile 22 trilyon 912 milyar liraya ulaşmış durumda. Son 5 yılda ise tüm ülkede toplam mevduat artışı yüzde 649 oldu. 5 yıl önce Türkiye'de toplam mevduat 3 trilyon 59 milyar liraydı.

        YÜZDE 3 BİN 338 TIRMANIŞ

        İl bazında baktığımızda ise karşımıza hep aynı şehir çıkıyor. Son 10 yılda da son 5 yılda da oran olarak bankalardaki mevduatı en fazla artan il Kastamonu. Kastamonu'da bankalardaki toplam mevduat (TL ve döviz mevduatı) son 10 yılda yüzde 3 bin 338 ve son 5 yılda ise yüzde 873 artarak Türkiye'de diğer şehirleri geride bıraktı. Bu şehirde 2015'te 2,2 milyar lira olan toplam mevduat Haziran 2025 verileri ile 75,8 milyar liraya ulaştı. 10 yıllık rakamlar oran olarak diğer büyük artışların Adıyaman ve Diyarbakır'da gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Bu illerde yükseliş sırasıyla yüzde 2 bin 802 ve yüzde 2 bin 696 oldu. Aynı dönemde Türkiye'nin büyük şehirlerinden İstanbul'da mevduat 507 milyar liradan 9,8 trilyona ulaştı. Bu rakam yüzde bin 833'lük artışa işaret etse de İstanbul oransal artışta Türkiye ortalamasının altında kaldı. İzmir yüzde bin 911 ile ortalamayı geçti.

        BAŞKENT FAKİRLEŞTİ

        Son 10 yıllık mevduat rakamlarında ilginç bir sonuç da başkent Ankara'nın diğer illere göre mevduat artışında geride kaldığı yönünde. Yani son 10 yılda başkent görece olarak fakirleşmiş durumda. Ankara mevduat artışı en az olan 5 şehir arasına girdi. Bu ilde artış yüzde bin 552 oldu. Toplam mevduat tutarı da 171 milyar liradan 2,8 trilyon liraya çıktı. 10 yıl önce toplam mevduatın yüzde 15'i Ankara'dayken bu oran şu anda yüzde 12.3'e inmiş durumda.

        10 yılda mevduatı en az artan il ise yüzde bin 25 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi Zonguldak ve Siirt izledi.

        MEVDUATIN YÜZDE 43'Ü İSTANBUL'DA

        Türkiye'de toplam mevduatın yüzde 649 artarak 3 trilyon liradan 22,9 trilyon liraya ulaştığı son 5 yılda dev şehir İstanbul'da kişi ve şirketlerin mevduatı ortalamaya yakın, yüzde 657 yükselerek 1,3 trilyon liradan 9,8 trilyona ulaştı. Bazı şehirler atak yasa da Türkiye'de toplam mevduatın yüzde 43'ü hala İstanbul'da bulunuyor. Son 5 yılda Ankara'da mevduat artışı yüzde 611 ve İzmir'de ise yükseliş yüzde 644 ile sınırlı kaldı.

        Son 5 yılda toplam mevduatı en az artan iller ise Hakkari, Elazığ, Siirt ve Batman oldu. Bu illerde artış yüzde 450 ile 500 arasında kaldı.

