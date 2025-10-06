Habertürk
        Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

        Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'la 0-0 berabere kaldı ve lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsat tepti. Spor yazarları, Samsunspor-Fenerbahçe mücadelesini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 09:42 Güncelleme: 06.10.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Spor yazarları, Samsunspor-Fenerbahçe maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.

        • 2

          "HATALAR SAYMAKLA BİTMEZ"

          İbrahim Yıldız (Habertürk): Samsunspor deplasmanından bir puanla dönen Fenerbahçe’nin kötü oyunu taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Sorun, Sarı-Lacivertli takım neden bu kadar kötü oynuyor? Bu sorunun cevabını verecek isim elbette teknik direktör Tedesco. Ayrıca futbolcular da kendilerini sorgulamalı. Heyecanını yitirmiş, coşkusuz, vurdumduymaz ve kazanma bilinci olmayan bir oyuncu grubu var. Fenerbahçe oyun ve oyuncu kaosunu çözmek zorunda. Hatalar saymakla bitmez. Oyuncu grubunun bu kadar rahat ve isteksiz oluşu dikkat çekiyor. Ya bu teknik direktörden vazgeçilecek ya da oynamayan oyunculardan.

        • 3

          "BİLGİSAYARI NE DERSE ONU YAPIYOR"

          Gürcan Bilgiç (Fotomaç): Ligin zirvesinde puan kayıplarının olduğu haftada, bir puanı yeterli görmek... Oyunun hikayesine baktığınız zaman aslında bir puanı kazandı Fenerbahçe. Dikkat ederseniz Tedesco ile ilgili cümle kurmadım. Bilgisayarı ne derse O'nu yapıyor çünkü. Ligin ruhundan, ateşinden haberi yok.

        • 4

          "BU TABLO KABUL EDİLEMEZ"

          Ahmet Çakar (Sabah): Fenerbahçe adına dün geceki oyuna baktığımızda kesinlikle bu tablo kabul edilemez. Hakem Halil Umut Meler, Türkiye'nin 1 numarasıydı. Fakat kendine güveni gitmiş, ruhen bitmiş. Bir penaltı verdi, evlere şenlik. Allah'tan VAR düzeltti. Samsunspor'un iptal edilen golündeki ofsayt kararı doğru. Topa vurulduğunda Tarık'ın arkasındaki Samsunlu oyuncu, Tarık'ın sağ tarafından geriye doğru koşup Tarık'ın görüş ve müdahale alanını etkiliyor.

        • 5

          "HALİL UMUT MELER BİTMİŞ, TÜKENMİŞ"

          Mustafa Çulcu (Fotomaç): Ülkemizin şu an şüphesiz en kariyerli hakemi Halil Umut Meler uzun bir aradan sonra gündem maçında. Oyuna Holse'yi sözlü ikazla başladı. Ancak Brown ve Drongolen'e net sarı kartları pas geçti. Samsunspor'un 34'te Musamba ile attığı golde Musamba ofsayt değil. Ancak arkada ofsayttan gelen Tomasson kaleci Tarık'ın önünde koşu yolunda hamle yapmasını engelliyor. Bu nedenle VAR, kararı kendisinin vermesi için hakemi pozisyonu izlemeye çağırdı. Hakem izledi ofsayt ve doğru kararla golü iptal etti. 58'de Skriniar ceza sahası içinde topa vurdu top Musamba'dan sekti kısa mesafeden Skiniar'ın sağ omuza geldi. Meler penaltı verdi. Külliyen yanlış bir karardı. VAR çağırdı OFR'de hakem izledi ve doğru bir kararla penaltıyı iptal etti. Kararı verirken bulunduğu yer çok hatalı. Görerek değil fal açarak penaltıyı vermiş. Faullerde kartlarda sıkıntılar var. O bildiğimiz klas hakem Halil Umut Meler'e ne olmuş böyle? Resmen bitmiş, tükenmiş. Seyrederken üzüldüm.

        • 6

          "TEDESCO'NUN KONTROLÜ KAYBETTİĞİ ORTADA"

          Ömer Üründül (Sabah): Devamlılıkları ve pres özelliği olmayan Talisca ve Asensio'nun birlikte oynamaları büyük yanlış. Bu yüzden başarılı oynayan İsmail'in canı çıktı. Zorlu bir deplasmana çıkıyorsun yine bu ikili bir arada. Üstelik de İsmail yok, 1 aydır sakatlıktan yeni çıkan Alvarez var. İlk 10-15 dakika Samsun geride bekledi. Baktı ki F.Bahçe ağır çekimde bir şey yapacağı yok başladılar hücum etmeye. İlk devrenin golsüz bitmesi şanstı. İkinci devreye Tedesco 3 değişiklikle başladı. Bu zaten ilk 11'inin hatalı olduğunun göstergesiydi. Maç berabereyken 3 oyuncu birden almak eşyanın tabiatına aykırı. Sonra da uzatmalarla birlikte 30 dakika varken 5. hakkını da kullandı. Kötü oyunda Tedesco'nun artık kontrolü kaybettiği ortadaydı. Bir önemli hatası da iyi oynamasa da Kerem'i tutmalıydı, Nene'den hiçbir katkı gelmiyor.

        • 7

          "FENERBAHÇE UMUT VERMEDİ"

          İlker Yağcıoğlu (Takvim): Zorlu Samsun deplasmanında Fenerbahçe, maça çok iyi başladı. İlk 15 dakika tamamen Samsun yarı sahasında oynanan bir maç izledik. Fenerbahçe yüzde 85'e 15 topa sahip olarak oyunu rakip yarı alana yıktı. Açıkça söylemek gerekirse Fenerbahçe gibi oynadı. Ama bu oyun 15 dakika sürdü. Sonrasında tamamen oyundan kopan ve topu Samsunspor'a veren bir Fenerbahçe izledik. Bir maç içinde bu kadar büyük bir değişim olumsuz anlamda nasıl olur anlamak güç. Oyunun son bölümlerinde Fenerbahçe baskıyı artırsa da istediği golü bulamadı ve Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada lidere yaklaşma şansını kaybetti. Ve oyun olarak da dürüst olmak gerekirse ilerleyen haftalar için umut vermedi.

        • 8

          "BU MÜCADELEYLE ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAMAZ"

          Erman Toroğlu (Sözcü): Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü de Mourinho gibi ilk yarı bitmeden soyunma odasına girdi. Sonralda 67'de bütün değişiklik haklarını kullandı. Oyuncun sakatlansa ne olacaktı? Yandı gülüm keten helva. Dün gece Fenerbahçe maçı kazanmayı hak edecek futbol oynamadı. Bu Fenerbahçe bu mücadelesi ve oyunuyla şampiyonluğa oynayamaz.

        • 9
