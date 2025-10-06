Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

"HALİL UMUT MELER BİTMİŞ, TÜKENMİŞ"

Mustafa Çulcu (Fotomaç): Ülkemizin şu an şüphesiz en kariyerli hakemi Halil Umut Meler uzun bir aradan sonra gündem maçında. Oyuna Holse'yi sözlü ikazla başladı. Ancak Brown ve Drongolen'e net sarı kartları pas geçti. Samsunspor'un 34'te Musamba ile attığı golde Musamba ofsayt değil. Ancak arkada ofsayttan gelen Tomasson kaleci Tarık'ın önünde koşu yolunda hamle yapmasını engelliyor. Bu nedenle VAR, kararı kendisinin vermesi için hakemi pozisyonu izlemeye çağırdı. Hakem izledi ofsayt ve doğru kararla golü iptal etti. 58'de Skriniar ceza sahası içinde topa vurdu top Musamba'dan sekti kısa mesafeden Skiniar'ın sağ omuza geldi. Meler penaltı verdi. Külliyen yanlış bir karardı. VAR çağırdı OFR'de hakem izledi ve doğru bir kararla penaltıyı iptal etti. Kararı verirken bulunduğu yer çok hatalı. Görerek değil fal açarak penaltıyı vermiş. Faullerde kartlarda sıkıntılar var. O bildiğimiz klas hakem Halil Umut Meler'e ne olmuş böyle? Resmen bitmiş, tükenmiş. Seyrederken üzüldüm.