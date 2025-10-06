Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi

Sanık Seçil Erzan’ın 10’u zincirleme şekilde olmak üzere 26 eylemi için “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Suçun nitelikli hali ve zincirleme şekilde olması cezada artırım nedeni oldu. Mütalaada Erzan hakkında 345 yıla kadar hapis istendi.

REKLAM advertisement1

FATİH TERİM İÇİN 2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

5 müştekiye yönelik “Özel belgede sahtecilik” suçundan 15 yıl hapsi istenen Erzan’ın Fatih Terim’ e yönelik “Güveni kötüye kullanma” suçundan da 2 yıla kadar hapsi talep edildi.

BANKA YÖNETİCİLERİNE BERAAT TALEP EDİLDİ

Dava dosyasına sonradan sanık olarak dahil edilen Denizbank eski yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu için duruşma savcısı beraat talep etti.