Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi | Son dakika haberleri

        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi

        Banka müdürü Seçil Erzan'ın, Fatih Terim'in adını kullanarak Türkiye'nin yıldız futbolcularının arasında olduğu yaklaşık 35 kişiyi "yüksek kârlı fon" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Duruşma savcısı Seçil Erzan hakkında "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlardan toplamda 362 yıla kadar hapis cezası istedi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 06.10.2025 - 14:29 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seçil Erzan'a 362 yıl hapis istendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sanık Seçil Erzan’ın 10’u zincirleme şekilde olmak üzere 26 eylemi için “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan cezalandırılması talep edildi.

        Suçun nitelikli hali ve zincirleme şekilde olması cezada artırım nedeni oldu. Mütalaada Erzan hakkında 345 yıla kadar hapis istendi.

        FATİH TERİM İÇİN 2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

        5 müştekiye yönelik “Özel belgede sahtecilik” suçundan 15 yıl hapsi istenen Erzan’ın Fatih Terim’ e yönelik “Güveni kötüye kullanma” suçundan da 2 yıla kadar hapsi talep edildi.

        BANKA YÖNETİCİLERİNE BERAAT TALEP EDİLDİ

        Dava dosyasına sonradan sanık olarak dahil edilen Denizbank eski yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu için duruşma savcısı beraat talep etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        Habertürk Anasayfa