Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

TFF, Süper Lig’in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

REKLAM advertisement1

- Kocaelispor - Eyüpspor karşılaşmasının 48. dakikasında konuk ekibin Serdar Gürler ile bulduğu gol sonrası hakem Adnan Deniz Kayatepe, 'kaleciye potansiyel faulden dolayı sahada inceleme' önerisi aldı. Pozisyonu monitörden izleyen Kayatepe, gol öncesi Ampem'in kaleci Jovanovic'e faul yaptığı gerekçesiyle sahaya döndü ve golü iptal etti.

- Aynı müsabakanın 80. dakikasında gelişen ev sahibi atağında VAR, bir kez daha hakem Kayatepe'ye uyarıda bulundu. Hakem Kayatepe, pozisyonun tekrarını izlerken Joseph Boende'nin şutunda Emre Akbaba'nın ceza sahası içinde elle oynadığını tespit etti ve sahaya dönerek penaltı noktasını gösterdi.

- Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçının 90+3. dakikasında yapılan atak sonrası ev sahibi ekip penaltı bekledi. 'Potansiyel penaltı için sahada inceleme' önerisi alan hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu izlemek için VAR monitörüne geldi. İstanbul ekibinde Serginho'nun Tayyip Talha Sanuç tarafından düşürülmesine hakem Çakır, penaltı kararı verdi.

- Göztepe - Başakşehir müsabakasının 23. dakikasında ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşu sonrası hakem Cihan Aydın, 'potansiyel penaltı için sahada inceleme' önerisi aldı. Pozisyonu izleyen Aydın, sarı-kırmızılı oyuncu Malcom Bokele'nin kafa vuruşu sonrası Eldor Shomurodov'un ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı çıktı. - Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşmasının 34. dakikasında ev sahibi ekibin bulduğu gol sonrası ofsayt bayrağı kalktı. VAR hakemi, "Golü atan oyuncu aktif olarak ofsaytta değil. Ancak kalecinin arkasında 17 numaralı oyuncu var. Pasifte kalecinin hareketini engelliyor. Bu yüzden sahada inceleme öneriyorum" dedi. Hakem Halil Umut Meler de kenara gelerek pozisyonu izledi. Meler, "17 numaralı oyuncu kaleciyi etkilediği için, aksiyon alanına girdiği için kalecinin hareketini kısıtlıyor. Ofsaytla oyuna tekrardan başlıyoruz doğru mudur?" açıklaması sonrası VAR da teyitleyerek, hakem Meler sahaya döndü. - Aynı maçın 58. dakikasında Halil Umut Meler, Skriniar'ın ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan 'potansiyel penaltı iptali için öneri' alan Meler, "Ben son şu eline değdi gördüm açıldıktan sonra. Evet orada son anda eline değen bir şey yok" açıklamasını yaptı. VAR da, "Elin ekstra bir hareketi yok. El doğal konumda" yanıtını verdi. Meler, penaltı kararını iptal edeceğini belirterek sahaya döndü ve hakem atışıyla oyunu başlattı.