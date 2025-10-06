Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: Sonbaharın en güçlü yağmurları geliyor | Son dakika haberleri

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: Sonbaharın en güçlü yağmurları geliyor

        Türkiye, sonbaharın şimdiye kadarki en güçlü yağmur sistemine giriyor: Batıdan başlayıp 4 gün sürecek yağışlar 20–60 mm, yer yer 100 mm'yi aşacak; Marmara ve Ege'de fırtına, İstanbul'da yarın sabah kuvvetli yağmur bekleniyor. Su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapılırken, barajlar ve kurak kentler için hayati bir nefes olacak. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı...

        Giriş: 06.10.2025 - 18:55 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağmurlu günler geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye, önce batı bölgelerde, yarından itibaren ise Anadolu ve Karadeniz genelinde etkili olacak yağışlı bir sistemin etkisine giriyor. 2025 sonbaharının bugüne kadarki en güçlü ve en çok yağmur getirecek hava olayıyla karşı karşıyayız. Şu saatlerde Kırklareli’nin sınıra yakın kesimlerinde yağmur başladı bile.

        ZAMANLAMA VE ETKİ ALANI

        Bereketli geçmesi beklenen bu günlerde, şehir hayatını etkileyebilecek aksaklıklar da yaşanabilir; hazırlıklı olmakta yarar var. Gece saatlerinde tempo kazanacak yağmurun, 7 Ekim Salı günü neredeyse gün boyu sürmesi bekleniyor. Marmara ve Ege’de gün boyu; Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun batısında ise öğleden itibaren geceye kadar yağış görülebilir.

        REKLAM

        YAĞIŞIN NİTELİĞİ VE MİKTARI

        Su baskınları ve ulaşımda gecikmeler gibi günlük yaşamı etkileyen durumlar dışında, aradığımız türden, toprağı ıslatan ve barajlara birikmeye başlayan uzun süreli yağışlar bekleniyor. Tahminler toplamda 20–60 mm aralığına işaret ediyor; ancak yerel olarak, bazı semtlerde metrekareye 100 mm’nin üzerinde yağış düşebilir.

        “SİKLON” NEDİR?

        Romanya ve Ukrayna üzerinden Trakya çevresine inen soğuk hava (bir meteorolojik oluk), batıda İtalya-Yunanistan çevresinde oluşmakta olan alçak basınçla birleşerek bir sisteme dönüşüyor. Bu durum, havanın saat yönünün tersine dönen bir burgaç gibi davranmasına ve üst seviyelere bol su buharı taşınmasına yol açacak. Meteorolojide bu geniş ölçekli dönel harekete “siklon” denir; İngilizcedeki karşılığı “cyclone”dır. Yeni bir olgu değil; yüzyıllardır atmosferin hareketlerini tarif etmek için kullanılan teknik bir kavram. Merak uyandırdığı ve “Yağış nereden geliyor, hava nasıl hareket ediyor?” sorularını teşvik ettiği sürece, bu ilgi kıymetlidir.

        RİSKLİ BÖLGELER VE UYARILAR

        Dört gün boyunca Türkiye’ye yağmur getirecek bu değişimle, suyu tükenmiş olan Bursa, Manisa, Uşak, İzmir, Aydın, Kütahya ve kısmen Ankara suyla buluşacak. Şimdilik sel riski yüksek görülen alanlar: Gelibolu-Çanakkale arası, Aydın-Söke, Muğla-Köyceğiz-Fethiye-Alanya-Gazipaşa-Anamur hattı ve İzmir’in bazı semtleri. Yağış özellikle yarın sabah belirginleşirken durum netleşecek ve riskli alanlar güncellenecek. Bu bölgelerde geceden itibaren zemin katlar ve alt geçitler için önlem alınmalı.

        REKLAM

        RÜZGAR VE DENİZ ULAŞIMI

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle Batı Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara’nın batısında yarın fırtına bekleniyor. Deniz ulaşımı aksayabilir, uçuşlarda gecikmeler yaşanabilir. Rüzgarın hızı öğle saatlerinde Kuzey Ege’de ve Antalya’nın Anamur çevresinde 60 ila 90 km/s’ye kadar çıkabilir. Marmara’da ise 50 km/s’yi aşan hamleler kentleri zorlayabilir. Uçması muhtemel tabelalar ve zayıflamış ağaçlar risk oluşturabilir. Salı ve Çarşamba’nın ilk saatlerinde fırtınaya dikkat; 9 Ekim Perşembe günü rüzgarların yeniden kuzey-kuzeydoğu yönlerden esmesi bekleniyor.

        BÖLGELERE GÖRE DURUM

        Karadeniz kıyılarında yağmurlu üç gün bekleniyor. Doğu Anadolu’da yerel yağışlar görülebilir. Güneydoğu Anadolu ise ne yazık ki bu sistemden en az payı alacak gibi duruyor.

        İSTANBUL İÇİN SAATLİ UYARI

        İstanbul’da yağmur orta kuvvette, ancak özellikle yarın 06.00–12.00 arasında kuvvetli yağış bekleniyor. Sabah saatlerindeki hızlanma sırasında caddeler suyla kaplanabilir; Avrupa Yakası’nda bazı alt geçitlerde su seviyesi yükselebilir. Böyle dönemlerde yağmur sularının depolanamadan kanalizasyona ve denize karışması bir kez daha gündeme geliyor.

        SU KRİZİ: BURSA VE İSTANBUL

        2025’te Bursa’nın dahi suyu tükendi. Tekstil, madencilik, yaz turizmine yönelik yatırımlar, vahşi sulama ve bireysel kuyu açmadaki artış derken Bursa’nın bile suyu bitti. Güney ve doğu kesimleri dağlarla çevrili; yüzlerce ırmak ve akarsuyla beslenen; yağışlı sistemlerin rotasında yer alan, kışın zirveleri beyaza bürünen, baharda dereleri coşan tarihi su şehrimiz Bursa’da tablo ağır. Aynı durum İstanbul’un başına gelirse, 18–20 milyon insan susuz kalabilir. Şimdilik İstanbul, yaklaşan yağmurlarla birlikte “kırmızı çizgi”den uzaklaşıyor. Ancak su kullanımı çok yüksek: Günlük yaklaşık 3,3 milyon metreküp. Bu hız, küçük bir barajın üç günde tükenmesine eşdeğer. İstanbul’un rahat davranacak kadar suyu yok; bunu unutmamak gerekiyor.

        Dileriz yağmur, barajlara ve toprağa zarar vermeden bereket getirir; şehirlerde ise gerekli tedbirlerle maddi-manevi hasar en aza iner.

        FOTO: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yağmurlu günler
        #hüseyin öztel
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        Habertürk Anasayfa