        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu

        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, evlerinin önünde eşi Tuğba Sağlam'ı tüfekle öldürüp ormana kaçan Mustafa Sağlam'ın iki aydır süren aramaların ardından Karatepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. JASAT ve JÖH ekiplerinin de yer aldığı çalışmada bulunan erkek cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve yapılan incelemede kimliğin Mustafa Sağlam'a ait olduğu tespit edildi

        Giriş: 07.10.2025 - 00:20 Güncelleme: 07.10.2025 - 00:20
        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 2 ay önce tartıştığı eşi Tuğba Sağlam’ı (35) tüfekle vurarak kaçan Mustafa Sağlam’ın (38) ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış cansız bedenine ulaşıldı.

        Olay, 9 Ağustos’ta ilçeye bağlı Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Sağlam, evlerinin önünde tartıştığı eşine tüfekle ateş edip, kaçtı. Tüfek sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Tuğba Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlam'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olay sonrası suç aleti tüfekle ormana kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinin de katıldığı arama çalışmalarında 2 aydır şahsa ulaşılamazken, Karatepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan otopside cesedin Mustafa Sağlam’a ait olduğu saptandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

