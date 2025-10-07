Habertürk
        Denizli haberleri: Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada

        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçerken belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı 63 yaşındaki Atiye Kabaklı, hayatını kaybetti. Kaza, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 13:22 Güncelleme: 07.10.2025 - 13:32
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Denizli'de yürek yakan kaza, dün saat 16.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi.

        Konteynerdeki çöpü aldıktan sonra hareket eden E.A. yönetimindeki Pamukkale Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Atiye Kabaklı'ya çarptı.

        ŞOFÖR, İŞÇİLERİN UYARISIYLA DURDU

        DHA'daki habere göre Kabaklı kamyonun altında kalırken, kamyon şoförü çöp toplama işçilerinin uyarısıyla kamyonu durdurdu. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde Atiye Kabaklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Kabaklı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna götürüldü.

        OLAY ANI KAMERADA

        Kaza çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansırken, kamyon şoförü E.A. gözaltına alındı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        #Denizli
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
