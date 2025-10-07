Habertürk
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.

        Giriş: 07.10.2025 - 09:57 Güncelleme: 07.10.2025 - 09:57
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Gebele şehrine gitti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla saat 09.15'te Atatürk Havalimanı'ndan Azerbaycan'a hareket etti.

        Erdoğan'ı, havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer uğurladı.

        Erdoğan, açılış töreni ve aile fotoğrafı çekilmesinin ardından Zirve oturumuna ve imza törenine katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilecek resmi yemeğe iştirak edecek.

