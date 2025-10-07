Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli haberleri: 6 ay önce evlendiği kadını öldürdü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 42 yaşındaki Tunay Acar, 6 ay önce evlendiği aynı yaştaki eşi Keziban Pars'ı yaşanan tartışmanın ardından tüfekle öldürdü. Katil koca cinayetin ardından kendi canına da kıydı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 08:57 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli, kadın cinayetinin son adresi oldu. Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1253 Sokak'taki 5 katlı apartmanda yaşayanlar, binanın üçüncü katındaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

        Fotoğraf, İHA'dan alınmıştır.
        Fotoğraf, İHA'dan alınmıştır.

        KADINI KATLEDİP CANINA KIYDI

        AA'daki habere göre olay yerine gelen ekipler, Tunay Acar'ın (42) 6 ay önce evlendiği tespit edilen karısı Keziban Pars'ı (42) tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

        CENAZELER ADLİ TIPA KALDIRILDI

        Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Keziban Pars'ın oğlunun da evde yaşadığı ve olay saatinde dışarıda olduğu öğrenildi.

        Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Denizli
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa