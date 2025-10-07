Denizli, kadın cinayetinin son adresi oldu. Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1253 Sokak'taki 5 katlı apartmanda yaşayanlar, binanın üçüncü katındaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Fotoğraf, İHA'dan alınmıştır.

KADINI KATLEDİP CANINA KIYDI

AA'daki habere göre olay yerine gelen ekipler, Tunay Acar'ın (42) 6 ay önce evlendiği tespit edilen karısı Keziban Pars'ı (42) tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

CENAZELER ADLİ TIPA KALDIRILDI

Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Keziban Pars'ın oğlunun da evde yaşadığı ve olay saatinde dışarıda olduğu öğrenildi.

Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.