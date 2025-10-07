Habertürk
        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez ile Ben Affleck ayrılıktan aylar sonra kırmızı halıda yan yana - magazin haberleri

        Jennifer Lopez ile Ben Affleck ayrılıktan aylar sonra kırmızı halıda yan yana

        Jennifer Lopez'in başrolde yer aldığı, Ben Affleck'in de yapımcısı olduğu 'Örümcek Kadının Öpücüğü'nün galası, ayrılmalarından bir yıl sonra ikiliyi yan yana getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 10:35 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:51
        Aşk bitti işe devam
        Jennifer Lopez ve Ben Affleck, uzun zaman sonra kırmızı halıda yeniden bir araya geldi. Bu yılın başında boşanma davası resmen sonuçlanan çift, 'Örümcek Kadının Öpücüğü' (Kiss of the Spider Woman) filminin New York galası için buluştu. Lopez'in başrolde yer aldığı filmin yapımcısı, Ben Affleck...

        Ben Affleck, galada verdiği demeçte; "Yönetmen Bill Condon bu türde inanılmaz ve Jennifer da tam oynamak için doğduğu türden bir rolde. Filmde harikalar yaratıyor. İzleyicilerin bu filmi izlemesini sabırsızlıkla bekliyorum. Bu filmle, bugüne kadar yer aldığım diğer filmler kadar gurur duyuyorum. Bu gece burada olmaktan dolayı gerçekten çok heyecanlıyım" dedi.

        Ayrılıklarının ardından Ben Affleck ile aynı projede çalışmak zorunda olmasıyla ilgili geçen hafta verdiği bir röportajda konuşan Jennifer Lopez; "Gerçekten zor bir dönemdi" itirafında bulunmuş ancak Broadway müzikali 'Örümcek Kadının Öpücüğü'nün sinema uyarlamasına yaptığı katkılardan bahsederken eski eşinden minnetle söz etmişti. Lopez; "O ve şirketi olmasaydı film çekilemezdi" demişti.

        Yıllar önce nişanlanıp ayrılan, ancak 17 yıl sonra 2021'de tekrar bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2022'de evlenmişti. Lopez, Ağustos 2024'te ikinci evlilik yıldönümlerinde, 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle Affleck'e boşanma davası açmıştı. Çifin boşanma davası, Ocak 2025'te resmen sonuçlanmıştı.

        Filmde Jennifer Lopez, Diego Luna ve Tonatiuh ile başrolleri paylaşıyor
        Filmde Jennifer Lopez, Diego Luna ve Tonatiuh ile başrolleri paylaşıyor

        Boşanmalarından 10 ay sonra kırmızı halıda yeniden yan yana poz verirken, Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in bir hayli keyifli olduğu görüldü.

        Jennifer Lopez, kırmızı halıda rol arkadaşı Tonatiuh yönetmen Bill Condon ile de poz verdi.

        Ünlü şarkıcı ve oyuncu, yeni filminin galasına eski eşi şarkıcı Marc Anthony'den olan 17 yaşındaki ikizleri Emme ve Max ile birlikte katıldı.

        Habertürk Anasayfa