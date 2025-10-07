İstanbul'da yangın, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında seyir halindeki otomobilde çıktı.

MOTOR KISMINDAN ALEVLER YÜKSELDİ

DHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen lüks otomobilin motor kısmından bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

SÜRÜCÜ KENDİNİ DIŞARI ATTI

Sürücü hemen aracını kenara çekerek kendini dışarı attı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

KÖPRÜDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale etti. Köprüde görevli trafik polisleri de herhangi bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

REKLAM

ARAÇ ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri sürücünün ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Sabah saatleri olması nedeniyle kısa süreli trafik oluşurken, yanan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı şeritleri araç geçişine açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.