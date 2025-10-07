Habertürk
        Meteoroloji'den turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı - 7 Ekim Hava Durumu

        Meteoroloji'den turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 4 il için turuncu, 16 il için de sarı kodlu alarm verildi. Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağmurların etkisi altında. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak. Yağışların, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Diğer yandan İç Anadolu ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da lodos etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 07:34 Güncelleme: 07.10.2025 - 07:34
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara'nın batısı, Eskişehir. Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara’nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 19°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 24°

        İzmir

        Yağmurlu 21°

        Antalya

        Yağmurlu 21°

        Trabzon

        Güneşli 22°

        Bursa

        Yağmurlu 17°

        Adana

        Kısmen Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Güneşli 32°

        Gaziantep

        Güneşli 27°

        Ağrı

        Güneşli 24°

        Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara’nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Yazı Boyutu
