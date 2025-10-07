İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!

Gazze, İsrail bombardımanları altında ikinci yıla girdi. 7 Ekim 2023'te Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısına, İsrail iki yıldır yanıt veriyor. İsrail'in acımasız saldırılarında 70 bine yakın Filistinli hayatını kaybederken, son günlerde Gazze'de ateşkes umudu arttı.

İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybederken, Gazze'ye insani yardım girişine izin vermediği için yüzlerce kadın ve çocuk açlıktan hayatını kaybetti. Filistin'i tanıyan ülke sayısının artmasıyla ve İsrail'e yönelik uluslararası baskının da artmasıyla İsrail'in ateşkese yanaştığı düşünülüyor.

İsrail'in iki yıldır düzenlediği acımasız saldırılarda binlerce masum sivilin yanında üst düzey birçok Hamas yetkilisi de öldü.

Hamas'ın en üst düzey lideri Yahya Sinvar, Ekim 2024’te öldürüldü. Mayıs 2025'te Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar öldürüldü.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği İran'da düzenlenen saldırıda öldürüldü. İsrail, 13 Temmuz'da Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentini hedef aldıkları saldırıda Muhammed Deif’i öldürdü.

İSRAİL ÇAĞRILARA RAĞMEN SALDIRILARI SÜRDÜRÜYOR

İki yıldır birçok diplomatik çabaya rağmen ateşkese ulaşılamadı, ancak geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e "saldırıları durdur" çağrısı ve Trump'ın Gazze planına Hamas'ın olumlu yanıt vermesinin ardından ateşkes ihtimali arttı. Ancak İsrail tüm bu çağrılara rağmen, 3 gündür Gazze'deki soykırımı sürdürüyor, son 72 saatte düzenlediği saldırılarda 106 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrıları ve Hamas'ın Gazze planına verdiği olumlu yanıtı görmezden gelerek acımasız saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, 4-6 Ekim'de sivillerin ve yerinden edilmiş kişilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere 143 saldırı düzenlendiği, bu saldırılarda 65'i Gazze kentinde olmak üzere 106 Filistinlinin öldüğü aktarıldı.

Bu saldırıların, İsrail'in uluslararası sükunet çağrılarını görmezden geldiğini ve Gazze'de sivillerin sistematik olarak öldürülmesinde ısrarcı olduğunu gösterdiğine işaret edilen açıklamada, ABD yönetimi ve uluslararası topluma, saldırıları durdurma ve Gazze'de ateşkesi tesis etmek için ciddi, etkili ve acil adımlar atma çağrısı yapıldı.