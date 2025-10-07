Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı

YENİ BAŞKAN SADETTİN SARAN

Eylül ayı için alınan olağanüstü genel kurul da Süper Lig'in 6. haftasına denk gelen 20-21 Eylül tarihlerinde yapıldı. Ali Koç'un 7 yıllık başkanlık süreci sona ererken, yeni başkan da Sadettin Saran oldu. Saran'ın seçimi kazandığı dakikalarda sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve bu sezonki 3. puan kaybını yaşadı. Saran başkanlığında ilk galibiyet ise Kadıköy'deki Antalyaspor maçında 2-0'lık skorla geldi. Bu sonuçla ligde 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Samsunspor'la 0-0 berabere kaldı ve son 4 haftada 6 puan yitirdi.