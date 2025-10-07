Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada elde ettiği 16 puanla milli araya lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 4. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde de oynadığı 2 maçta 3 puan topladı. 2 aylık süreçte hem yönetim hem de teknik direktör değişikliği yaşayan Kanarya, istikrarı sağlayamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 10:32 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan Fenerbahçe, topladığı 16 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde milli araya girdi. Sarı-lacivertliler, milli ara öncesi son mücadelesinde deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

          Avrupa'da da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleriyle başlayan Kanarya, ilk maçını 6 Ağustos'ta Feyenoord ile oynadı. Hollanda ekibini saf dışı bırakan Kanarya, play-off turunda Benfica'ya elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti.

        • 2

          MOURINHO GİTTİ, TEDESCO GELDİ

          Geçtiğimiz sezonu Jose Mourinho ile tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona da deneyimli teknik adamla başladı. Benfica deplasmanında alınan 1-0'lık yenilgi sonrası ise Portekizli çalıştırıcıyla yollar ayrıldı. Mourinho yönetiminde sarı-lacivertliler, ilk lig maçında Göztepe ile golsüz berabere kalırken, Kadıköy'de Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederek ilk 3 puanını elde etti.

        • 3

          Bir sonraki hafta Gençlerbirliği deplasmanında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer aldı. Teknik Direktör Domenico Tedesco da resmi imzayı atmasının ardından ilk maçını Trabzonspor'a karşı oynadı ve rakibini tek golle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. 3 gün sonra erteleme maçını oynayan Fenerbahçe, evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

        • 4

          YENİ BAŞKAN SADETTİN SARAN

          Eylül ayı için alınan olağanüstü genel kurul da Süper Lig'in 6. haftasına denk gelen 20-21 Eylül tarihlerinde yapıldı. Ali Koç'un 7 yıllık başkanlık süreci sona ererken, yeni başkan da Sadettin Saran oldu. Saran'ın seçimi kazandığı dakikalarda sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve bu sezonki 3. puan kaybını yaşadı. Saran başkanlığında ilk galibiyet ise Kadıköy'deki Antalyaspor maçında 2-0'lık skorla geldi. Bu sonuçla ligde 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Samsunspor'la 0-0 berabere kaldı ve son 4 haftada 6 puan yitirdi.

        • 5

          SON 5 SEZONUN EN DÜŞÜK PUANI

          Sarı-lacivertliler, ilk 8 haftalar baz alındığı son 5 sezonda en düşük puanı bu sezon elde etti. Topladığı 16 puanla geçtiğimiz sezonun 1 puan gerisinde kalan Kanarya, söz konusu süreçteki en başarılı sezonunu 2023-2024 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde 8'de 8 yaparak yaşadı ve 24 puan topladı.

          Fenerbahçe, son 5 sezonda 8 haftalık süreçlerde 3 kez 17 puan, 1 kez de 19 puan topladı.

        • 6

          LİGDE 8 FUTBOLCU GOL ATTI

          Fenerbahçe'de ligde 8 haftada 8 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Youssef En-Nesyri, 4 golle en golcü isim olurken, Anderson Talisca'nın 2 golü bulunuyor. Milan Skriniar, Archie Brown, Dorgeles Nene, Nelson Semedo, Marco Asensio ve Sebastian Szymanski de birer gole imza attı.

          8 farklı futbolcu ise Avrupa kupalarında gol sevinci yaşadı. Kerem Aktürkoğlu henüz ligde golle tanışamazken, Avrupa Ligi'nde fileleri 2 kez havalandırdı. Youssef En-Nesyri, Archie Brown, Jhon Duran, Talisca, Sofyan Amrabat, Fred ve Sebastian Szymanski de rakip ağları birer kez sarstı.

        • 7

          29 FARKLI FUTBOLCU OYNADI

          Fenerbahçe'nin ligde oynadığı 8 karşılaşmada 25 futbolcu görev yaptı. Bu isimlerden Milan Skriniar, Sebastian Szymanski, Fred, Talisca, Youssef En-Nesyri, İrfan Can Kahveci tüm maçlarda süre aldı.

          Dominik Livakovic, Yusuf Akçiçek, Alexander Djiku, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder birer, Sofyan Amrabat da 2 maçta görev yaparak daha sonra takımdan ayrıldılar.

        • 8

          4 KALECİ EN AZ 90 DAKİKA KALEYİ KORUDU

          Sarı-lacivertlilerde 8 haftalık süreçte 4 farklı kaleci oynadı. Dominik Livakovic, Gençlerbirliği müsabakasında kaleyi korurken, daha sonra Girona'ya transfer oldu. İrfan Can Eğribayat ve Ederson 3'er maçta kaleyi devralırken, bu 2 kalecinin sakatlıkları nedeniyle son lig mücadelesinde de Tarık Çetin kaleyi korudu.

        • 9

          16 SARI, 1 KIRMIZI KART ÇIKTI

          Fenerbahçeli futbolcular, 8 haftada 16 sarı, 1 kırmızı kart gördü. Takım kaptanı Milan Skriniar, 4 sarı kartla en fazla kart gören isim oldu. Onun yanı sıra Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Marco Asensio ve Ederson da sarı kart gören diğer futbolcular oldu.

          Jayden Oosterwolde De Göztepe karşılaşmasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Habertürk Anasayfa