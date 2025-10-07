Habertürk
        Tüm Haberler
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı - İş-Yaşam Haberleri

        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı

        Türkiye'de milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren uyarıyı Sosyal Güvenlik Kurumu yaptı. SGK, hizmet dökümünde "K" harfi olması halinde iş yerlerinin SGK tarafından "Kontrollü İş Yeri" olarak izlendiği ve bu iş yerlerinde bildirilen çalışmaların emeklilik hesabında geçerli olmayabileceği açıkladı

        Giriş: 07.10.2025 - 15:10 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:10
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Türkiye'de milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren uyarıyı Sosyal Güvenlik Kurumu yaptı.

        Sosyal medya paylaşımında, hizmet dökümünde "K" harfi olması halinde iş yerlerinin SGK tarafından "Kontrollü İş Yeri" olarak izlendiği ve bu iş yerlerinde bildirilen çalışmaların emeklilik hesabında geçerli olmayabileceği açıklandı.

        Emekli olunsa da yapılan incelemeler sonucunda sahte sigortalılık tespit edilirse emekli maaşları iptal edilip, ödenen maaşlar ve hak kullanımları faizleriyle geri isteniyor.

        Habertürk Anasayfa