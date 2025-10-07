İş insanı Resul Tire cinayetine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 9 Mayıs 2025 günü İstanbul Avcılar’da, Çiğdem Caddesi üzerinde bulunan 40 yaşındaki iş insanı Resul Tire’ye ait otoparkın önünde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, saat 22.49’da gerçekleşen silahlı saldırıda iş insanı Resul Tire yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı

CİNAYET 13 SANİYEDE İŞLENDİ

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerine göre, kafalarında kask bulunan iki şüpheli, Resul Tire’nin işlettiği işyerine doğru yürüyor. İki kişiyi fark eden Tire, kapıya çıkarak ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu sırada önde yürüyen saldırgan, aniden silahını çekip genç iş insanına peş peşe ateş ediyor. Yakın mesafeden açılan ateş sonucu Tire yere yığılıyor. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçarken, cinayet sadece 13 saniye içinde gerçekleşiyor.

ŞARKICI EŞİNDEN SAVCILIĞA “TEHDİT EDİLİYORUM” BAŞVURUSU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda cinayetle bağlantılı iki şüpheli yakalandı.

Soruşturma sürerken, hayatını kaybeden iş insanı Resul Tire’nin eşi, müzisyen ve program sunucusu Gülşen Korucu Tire, savcılığa başvurarak “Tehdit ediliyorum” diyerek suç duyurusunda bulundu. EŞİNİN AĞABEYİ VE KARDEŞİNE UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTI Eşinin ağabeyi, kardeşi ve bir çalışanı hakkında suç duyurusunda bulunan Gülşen Korucu Tire, bu kişiler tarafından ölümle tehdit edildiğini öne sürdü. Sanatçı, şikayet dilekçesinde eşinin öldürülmesinin ardından ağabeyi ve kardeşinin, kendilerine ait otoparkı gasp ederek ellerinden aldığını belirtti. Ayrıca can güvenliği endişesiyle adres gizliliği talebinde bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, adı geçen kişiler hakkında uzaklaştırma kararı çıkardı. Bu kararın yanı sıra Gülşen Korucu Tire için “adres gizliliği” uygulamasına da gidildi. SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMA YAPTI Sanatçı Gülşen Korucu Tire sosyal medyasında yaptığı açıklamada “Bir açıklama yapmak istiyorum. Tehdit ediliyorum. Maalesef tehdit eden kişiler eşimin ailesinden bazıları ve eşimin bir tane çalışanı. Bu insanların işi gücü yok 24 saat beni ve ailemi takip ediyorlar. Ben bu kişiler hakkında uzaklaştırma aldım savcıdan. Talep ettim savcılık bu kişilere uzaklaştırma kararı verdi. Allah devletimizden razı olsun uzaklaştırma kararı verdi. Koruma verdi gizlilik kararı verdi. Ve ben bu insanlardan halen kurtulamıyorum açıkçası. Siz benim ve kardeşlerimin peşinde koşacağına kocamı kimler öldürdü onların peşinde koşun. Siz niye eşimin katillerini bulmak için çırpınmıyorsunuz.” dedi.

KIZ KARDEŞİ YAREN DE ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLMÜŞTÜ Eşini silahlı saldırı sonucu kaybeden sanatçı Gülşen Korucu Tire, daha önce de 2018 yılında 19 yaşındaki kız kardeşi Yaren Korucu’nun ölümüyle büyük bir acı yaşamıştı. Yaren Korucu’nun ölümü, Türkiye gündemini sarsan olaylardan biri olan, şarkıcı Seçil Çiftçi’nin eski erkek arkadaşı Semih Sevim’i öldürmesi davası sırasında gündeme gelmişti. Genç kız, son olarak Seçil Çiftçi’nin sevgilisi Yusuf K. ile görüldükten sonra kaybolmuştu. 1 Kasım 2018 günü saat 21.15’te, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nda, kaldırım üzerinde Yaren Korucu’nun cansız bedeni bulundu. Yürütülen soruşturma sonunda savcılık, olayla ilgili “intihar” kararı vermişti. İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti! Haberi Görüntüle