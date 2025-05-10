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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!

        İstanbul Avcılar'da, araç alım-satımı sırasında anlaşmazlık nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada 40 yaşındaki Resul Tire silahla vurularak öldürüldü.  Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 13:46 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:35
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        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
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        İstanbul'da olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında, Avcılar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Avcılar'da oturan Resul Tire (40) ile bir kişi arasında araç alım-satımı konusunda anlaşmazlık çıktı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre taraflar arasındaki tartışmaya 2 kişi daha dahil olunca tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

        SİLAHI ÇIKARIP 4 EL ATEŞ ETTİ

        Resul Tire ile kavga eden kişilerden biri belinden çıkardığı silahla 4 el ateş ettikten sonra kaçtı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Olayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Tire'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        #istanbul
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