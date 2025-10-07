Habertürk
        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü | Dış Haberler

        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 16:55 Güncelleme: 07.10.2025 - 17:14
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti.

        Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için diplomatik girişimlerin ivme kazanması gerektiğini, Türkiye’nin barış için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

        Görüşmede Erdoğan, Putin’in doğum gününü de tebrik etti.

