        15 aktivist İstanbul'a geldi | Dış Haberler

        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi

        İsrail tarafından alıkonan 15 Küresel Sumud Filosu aktivistini taşıyan uçağın İstanbul'a indiği bildirildi. Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na 16.35'te hareket eden THY uçağının saat 18.50'de havalimanına ulaştığı aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 18:59 Güncelleme: 07.10.2025 - 19:50
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk vatandaşı aktivisti getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.

        Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na 16.35'te hareket eden THY uçağı, saat 18.50'de havalimanına ulaştı. Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

        İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu 131 aktivist bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'dan Ürdün'e geçiş yapmıştı.

        Ürdün'e geçiş yapan aktivistler arasında 15 Türk vatandaşı da bulunuyordu.

        ⁠Küresel Sumud Filosu

        İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

        Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

        Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

