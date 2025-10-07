Beşiktaş'ta hedef: Derbiye kadar 22 puan!
Süper Lig'de son olarak derbi maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Siyah-beyazlılarda yeni hedef; Fenerbahçe derbisine kadar 9 puan alarak 22 puana ulaşmak...
Süper Lig'de son dönemde forma grafiğini yükselten Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak özgüven ve moral kazandı.
1 maçı eksik olan Kartal zirve yarışı için iddiasını sürdürürken, gözler milli aradan sonra oynanacak maçlara çevrildi.
3'TE 3 PEŞİNDE
Milli aradan sonra sırasıyla evinde Gençlerbirliği, deplasmanda Tümosan Konyaspor ve dış sahada Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelelerden 9 puan çıkarmayı hedefliyor.
Siyah-beyazlı teknik ekip, 11. haftadaki Fenerbahçe derbisine kadar kayıp yaşamak istemiyor. Kara Kartal, 2 Kasım'da Dolmabahçe'de konuk edeceği ezeli rakibinin karşısına 22 puanla çıkmayı amaçlıyor.