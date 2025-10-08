Habertürk
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan Kanada Başbakanı Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan Kanada Başbakanı Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası

        ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Carney ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, şakayla karışık bir şekilde Carney'e Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti" olabileceğini söyledi

        Giriş: 08.10.2025 - 07:53 Güncelleme: 08.10.2025 - 07:53
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile ikinci kez Beyaz Saray'da görüştü. ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Carney'nin ziyareti sırasında ticaret anlaşmasına doğru ilerleme kaydedildiğini belirtirken, ABD ve Kanada arasında "karşılıklı sevgi" olduğunu ancak "doğal bir çatışma" olduğunu da söyledi.

        CARNEY'E "DÜNYA ÇAPINDA LİDER" NİTELENDİRMESİ

        Carney'i "dünya çapında bir lider" olarak nitelendiren ve zorlu bir müzakereci olduğunu söyleyen Trump, "Kanada'nın başarılı olmasını istiyoruz. Ama biliyorsunuz, bizim de istediğimiz bir nokta var." dedi.

        Carney de Trump'ın eylemlerini övdü ve onun dönüştürücü bir Başkan olduğunu söyledi.

        "KARŞILIKLI SEVGİMİZ VAR"

        ABD ve Kanada'nın neden ticaret konusunda bir anlaşmaya varamadığı sorulduğunda Trump, bunun karmaşık bir durum olduğunu söyledi ve "Doğal bir çatışmamız var. Ayrıca karşılıklı sevgimiz de var" dedi.

        Carney ise "çatışma" kelimesini kullanmaktan kaçındı ve şunları söyledi: "Rekabet ettiğimiz alanlar var ve bunlar, işe yarayan bir anlaşmaya varmamız gereken alanlar. Ancak birlikte daha güçlü olduğumuz daha fazla alan var ve odaklandığımız şey de bu."

        "KANADA 51. EYALET OLSUN"

        Öte yandan görüşmenin bir kısmında ABD Başkanı, bir dönem sıkça dile getirdiği "Kanada ABD'nin 51. eyaleti olsun" sözünü yineledi.

        Trump, ikili bir görüşme sırasında Carney ile şakalaşarak, Kanada'nın "ABD'nin 51. eyaleti" olabileceğini söyledi. Carney de Trump'ın açıklamasına güldü.

        Carney, Trump hakkında açıklamalar yaparken ve görüşmenin gündemini vurgularken, "Bu, birçok açıdan en önemli" dediği esnada Trump, "Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birleşmesi!" diye araya girdi.

        Trump, seçim döneminde ve başkanlık oturduktan sonra da sık sık Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini söylemişti. İki lider arasında Mayıs ayında gerçekleşen önceki görüşmede Carney, Trump'ın Kanada'yı satın alma veya ilhak etme yönündeki tekrarlanan tehditlerine yanıt olarak, Kanada'nın asla satılık olmayacağını açıkça söylemişti.

