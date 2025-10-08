Beşiktaş'ta defanstaki soruna çözüm aranıyor!

Beşiktaş teknik heyeti, milli arada savunmada sezon başından beri yaşanan sıkıntılarla ilgili detaylı çalışmalar gerçekleştirecek.

Milli araya Galatasaray deplasmanında alınan beraberlikle giren Beşiktaş'ta gol yeme sorunu yine devam etti.

Derbide öne geçmesine ve rakibi eksik kalmasına rağmen Mert Günok ve Wilfred Ndidi'nin içinde olduğu hatalar zinciri ile gol yiyen siyah-beyazlılar, 1 puana razı olmuştu. Bu sezon 6'sı Avrupa elemelerinde olmak üzere toplam 13 resmi maça çıkan Beşiktaş, sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi. Kayserispor ile deplasmanda oynanan ve 4-0 kazanılan erteleme maçında gol yemeyen siyah-beyazlılar, diğer maçlarda rakip forvetlere engel olamadı.

13 maçta 20 kez topu filelerinde gören siyah-beyazlılar, maç başına 1.5 gol yeme ortalaması ile savunma konusunda alarm veriyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları, takım savunmasına dair milli arada hummalı bir çalışma içerisinde olacak.

Stoper bölgesinde göreve geldiğinden bu yana denemelerde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın ise son 2 maçta görev alan Tiago Djalo ve Emirhan Topçu ikilisinden ise memnun. Özellikle Emirhan Topçu performansıyla alkış alırken aradan sonra da tandemi bu iki ismin oluşturması bekleniyor.