Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı'nın "Boşanmayız" videosu ortaya çıktı

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, iki yıllık birlikteliklerini 2022'de İtalya'nın Roma kentinde resmiyete taşımıştı. Ancak çiftin geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldığı öğrenildi.

İpek Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in boşanma kararının ardından, geçmişte 'boşanma' ile ilgili çektikleri video ortaya çıktı. Beydemir'in, eşinin, "Bir gün boşanırsak başkasıyla evlenir miydin?" sorusuna; "Evlenmem. Çünkü bu evlilik yürümediyse hiçbiri yürümez zaten" diyor. İpek Filiz Yazıcı, eşinin bu sözlerine karşılık ise "Yanlış.0 Çünkü biz hiçbir zaman boşanmayacağız" ifadelerini kullanıyor.