Fenerbahçe'de ilk 10 haftada kalecilerin performansı!
Trendyol Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken, Fenerbahçe bu süreçte 4 farklı kaleciyle sahaya çıktı. Bu sezon kalede istikrar sağlayamayan sarı-lacivertliler buna karşın son 4 sezona bakıldığında en az gol yediği 2. sezonu yaşıyor.
- 1
Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, 22 puanla 3. sırada yer aldı.
- 2
Sarı-lacivertliler bu süreçte kalede istikrar sağlayamamasına rağmen en az gol yiyen 2. takım konumunda bulunuyor.
- 3
Geçtiğimiz son 3 yılda ligde 2. sırada konumlanan Kanarya, ligde az gol yemesiyle ön plana çıkmıştı.
-
- 4
Peki o dönemde Fenerbahçe, ligin ilk 10 haftasında kaç gol yedi? Hangi kalecilerle kaç maç sahaya çıktı? İşte F.Bahçe'nin son 4 sezonda ilk 10 haftada kalesini koruyanlar ve yediği gol sayısı...
- 5
2022-2023: 10 GOL
Altay Bayındır: 10 maç - 10 gol
İrfan Can Eğribayat: -
- 6
2023-2024: 5 GOL
Dominik Livakovic: 7 maç - 4 gol
İrfan Can Eğribayat: 2 maç - 0 gol
Altay Bayındır: 1 maç - 1 gol
-
- 7
2024-2025: 9 GOL
Dominik Livakovic: 10 maç - 9 gol
İrfan Can Eğribayat: -
- 8
2025-2026: 6 GOL
Ederson: 4 maç - 1 gol
İrfan Can Eğribayat: 3 maç - 3 gol
Tarık Çetin: 2 maç - 1 gol
Dominik Livakovic: 1 maç - 1 gol
- 9
-
- 10