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        Haberler Dünya Rubio: Çin zengin ve güçlü bir ülke olacak | Dış Haberler

        Rubio: Çin zengin ve güçlü bir ülke olacak

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, katıldığı bir mülâkatta, Ukrayna'dan Çin'e kadar birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çin'in güçlü bir ülke olacağını ifade eden Rubio, bu gerçeklikle baş etmeleri gerekeceğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 23:20 Güncelleme: 26.02.2025 - 23:40
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        Rubio: Çin zengin ve güçlü bir ülke olacak
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        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News'e verdiği mülâkatta, ABD-Çin ilişkilerine dâir önemli açıklamalarda bulundu.

        Rubio, Çin'in zengin ve güçlü bir ülke olacağını ifade ederken, bunun ABD'nin atacağı adımlardan bağımsız bir gerçeklik olduğunu belirtti.

        Rubio "Çin güçlü bir ülke olacak. Bu gerçeklikle baş etmemiz gerekecek. Ancak kabul edemeyeceğimiz şey, Çin'in çok güçlü olduğu ve bizim de onlara bağımlı olduğumuz bir dünyadır. Maalesef şu an gittiğimiz nokta burası ki Başkan Trump'ın yönetiminde değişecek." şeklinde konuştu.

        Çin'in özellikle sanayinin birçok sektöründe ön plana çıktığını belirten Rubio "Yerli kapasitemizi artırmalıyız. Eğer Çin'e bağımlı olmak istemiyorsanız kendiniz üretmelisiniz. Birçok sanayi alanının Çin'in eline geçmesine müsaade ettik. Başkan Trump'ın gümrük vergilerinin ardında olan fikir budur. Sadece Çin'e gümrük vergisi getirmek yetersiz çünkü Çin'in dünyanın birçok yerinde fabrikası var." dedi.

        Ekonominin yanı sıra askeri alanda da Çin'le rakabet içinde olduklarını işaret eden Rubio, Çin'in ABD'yi Pasifik'ten uzaklaştırmaya çalıştığına dikkat çekerek "Pasifik'te güçlü ilişkilerimiz var. Biz bir Pasifik ülkesiyiz. Japonya'yı ve Güney Kore'yi terk etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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