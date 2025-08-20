Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, liderliğini Beratcan Gökdemir'in yaptığı belirtilen ve "Daltonlar" olarak bilinen “çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne” yönelik hazırlanan iddianamede, örgütün gerçekleştirdiği 63 eyleme yer verildi. Ortaya çıkan ayrıntılara göre tüm eylem talimatlarını veren çete lideri Gökdemir tam 7 olayda bizzat yer aldığı ortaya çıktı.

ALMAN MÜTEAHHİTLE SORUN YAŞADI

Gökdemir’in yer aldığı dikkat çeken olaylardan biri de İranlı bir iş insanı ile Alman bir müteahhit arasında yaşanan alacak-verecek meselesi. İddialara göre iş insanı Hamid Taherypour, Almanya Ausburg’da yapacağı otelin inşaatı için Viktor Schmelze ile anlaştı. Başlangıçta inşaat maliyeti 24 milyon Euro olarak hesaplandı. Ancak Schmelze, maliyetlerin arttığını ifade ederek fazladan para aldı. İddiaya göre iş insanı Schmelze’de fazladan para verdi. Ancak buna rağmen müteahhit yeniden para isteyince ikili arasında anlaşmazlık yaşanmaya başlandı.

Bu anlaşmazlığın ardından iş insanı İstanbul’a döndü. 2 Mart 2024 günü iş yeri kapısının altından içinden kurşun çıkan bir zarf alan iş insanı, kısa bir süre sonra çete lideri Beratcan Gökdemir ile yardımcısı Sinen Memi tarafından görüntülü arandı. Çete lideri ve yardımcısı iş insanını tehdit ederek Alman Müteahhite 4.6 milyon Euro daha ödemesi gerektiğini belirtti. Taherypour, Schmelze’ye borcu olmadığını söyledi.

LİDERİN GÖRÜNTÜSÜ DOSYADA Bu görüşmedin ardından iş insanın işyeri kurşunlandı. Ardından evine kurşun bırakıldı. Çete tarafından toplam 5 farklı eylemde bulunuldu. Olayın ardından polis çalışma başlattı. Görüntülü görüşmede görünen Beratcan Gökdemir’in görüntüsü ve ses kaydı incelemeye alınarak dosyaya konuldu. GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI Meydana gelen 5 ayrı eylemle ilgili tüm güvenlik kamera görüntüleri elde edildi. Film gibi yapılan takiplerde çete üyelerine ait tüm görüntüler saniye saniye incelendi. Çalışmalar sonucu Fırat Aşçı’nın silahlı saldırı olayını koordine eden örgüt üyesi olduğu belirlendi. Silahlı saldırı düzenleyen ve kurşunun bulunduğu zarfı götüren şüphelilerinde Halit Fansa, Efe Habip Avlar, Omar Şhabi ve Ömer Yeşilfidan adlı çete üyeleri olduğu saptandı. GÖRÜNTÜLER İDDİANAMEDE İş insanına yapılan 5 eylemde yer alan başta çete lideri Berat Gökdemir olmak üzere diğer çete üyelerinin tüm görüntüleri kare kare ortaya çıkartılarak iddianamede yer aldı. Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler! Haberi Görüntüle