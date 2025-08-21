Son dakika: "Putin'le Türkiye'de görüşebilirim"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya gelmeyi kabul etmeyeceğini açıkladı.

Ukrayna-Rusya barış müzakereleri için olası mekan hakkında da konuşan Zelenskiy, Macaristan'ın Budapeşte kentinin, ülkenin tutumları göz önüne alındığında "zor" olacağını söyledi. Avusturya, İsviçre ya da Türkiye'nin bu görüşmeler için uygun seçenekler olabileceğini belirtti.

Zelenskiy, Kiev'in Rusya'nın işgali altındaki bölgeleri yasal olarak tanımayacağını yineledi. Ayrıca Moskova'nın savaşı sona erdirmeye ve büyük görüşmelere başlamaya hazır olduğuna dair hiçbir işaret olmadığını da belirtti. "Rusya, ikili görüşmelere katılmak istemezse Avrupalılar ve biz, ABD'nin sert tepki göstermesini bekliyoruz" dedi.

Çin'in Rusya'nın saldırısının ardından yürüttüğü politika nedeniyle güvenlik garantisi sistemine dahil edilmediğini söyleyen Zelenskiy, "7-10 gün içinde güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varmak istiyoruz" dedi.