        Son dakika: Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme

        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın, yürütülen yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak; metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde, toplu taşıma durak ve istasyonlarında, sokak, cadde, çarşı, pazar, meydanlarda, yaya geçişini ve trafik akışını engelleyen kalabalık yerlerde, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde tüm stantlar kaldırılarak yeniden kurulmasına izin verilmeyeceği bildirildi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 09:06 Güncelleme: 21.08.2025 - 09:48
        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme
        İstanbul Valiliği'nce, SMA/ DMD gibi hastalıklara ilişkin tedavi amaçlı açılan yardım stantlarına yönelik düzenlemeye gidildi. İstanbul Valisi Davut Gül imzalı düzenlemede şu ifadelere yer verildi:

        "Bilindiği üzere, Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD), tedavi giderlerinin karşılanması amaçlı yardım toplama taleplerine, gereken incelemeler ve

        hukuki süreçler tamamlanmak suretiyle 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında valiliklerce izin verilmektedir.

        Valiliğimize gelen şikayet ve ihbarlar ile yapılan açık kaynak araştırmaları neticesinde; SMA/DMD hastalarına ilişkin olarak caddeler, meydanlar, metro girişleri vb. yerlerde

        yardım toplama stantlarının açıldığı, bu stantlarda ailelerin geniş kitlelere ulaşmak için yardım toplama izin belgesi bulunmayan aile büyükleri, akrabalar, arkadaşlarla hareket ettiği ve kesintisiz olarak yüksek sesli/rahatsız edici anonsların yapıldığı tespit edilmiştir.

        2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 5. maddesi “Bu Kanuna göre; makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş

        sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabilir.” hükmü ile “kutu koymak” yardım toplama şekli olarak belirtilmiş, “stant” ifadesine yer verilmemiştir.

        İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir. SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına

        bakılmaksızın, yürütülen yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak;

        ꞏ Metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde,

        ꞏ Toplu taşıma durak ve istasyonlarında,

        ꞏ Sokak, cadde, çarşı, pazar, meydanlarda,

        ꞏ Yaya geçişini ve trafik akışını engelleyen kalabalık yerlerde,

        ꞏ Güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde tüm stantlar kaldırılarak yeniden kurulmasına izin verilmeyecektir.

        Bu kapsamda, başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilerek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin yapılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

        #SMA yardım kampanyası
