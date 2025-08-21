Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: Yavru goril Zeytin Nijerya'ya gidiyor

        Yavru goril Zeytin Nijerya'ya gidiyor

        İstanbul Havalimanı'nda 2024 yılında bir kargo içerisinde bulunan yavru goril Zeytin, bakımlarının ve tedavisinin yapılmasının ardından Nijerya'ya gönderiliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 08:15 Güncelleme: 21.08.2025 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yavru goril Zeytin Nijerya'ya gidiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Havalimanı’nda 2024 yılının son günlerinde kontroller sırasında bir kargo içerisinde bulunan yavru goril Zeytin, yaklaşık 8 ay süren bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından Nijerya yolcusu. Zeytin'in durumu yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili bilgiler veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, "İade sürecini uzun süredir işletiyorduk, ilgili yazışmaları yapıyorduk.Sadece gorillerden oluşan bir rehabilitasyon merkezine verilmesi için gereken önemi ve hassasiyeti gösterdiğimiz için süreç biraz uzadı. Çünkü Zeytin'in sağlığı ve güvenliği bizim için önemli olduğundan bu süreci hassasiyetle yürüttük. Şu anda sürecin sonuna geldik, yakın zamanda Zeytin'i uğurlamayı planlıyoruz" dedi.

        REKLAM

        İstanbul Havalimanı’nda 22 Aralık 2024'te, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir kargo içinde yavru bir goril buldu. Yasadışı yollarla yurtdışına götürülmek istenen yavru goril Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından koruma altına alındı.

        Yavru gorile internette düzenlenen anketle 'Zeytin' ismi verildi. Zeytin'in İstanbul Havalimanı'nda bulunmasının ardından hem son çıkış noktası olan Nijerya hükümeti hem de Türkiye ve Nijerya'nın taraf olduğu 'Nesli Tehlike Altındaki Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticareti Sözleşmesi' uyarınca (CITES) yetkililer de sürece dahil oldu. İki ülke arasındaki yazışmaların ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından, Zeytin'in Nijerya yolculuğunun kısa bir süre sonra başlaması bekleniyor.

        ‘ZEYTİN İLK BULUNDUĞUNDA BİTKİN VE KORKU DOLUYDU’

        Zeytin'in bulunduğu andan itibaren süreci anlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, "Bildiğiniz gibi, 2024 yılının son günlerinde İstanbul Havalimanı’nda nakil deposunda bir paket içerisinde Zeytin ilk kez karşımıza çıktı. Uluslararası ticareti yasak olduğu halde bu şekilde bir ticarete konu edildiği tespit edilince ekiplerimizce el konuldu. Zeytin ilk bulunduğunda bitkin bir haldeydi, korku dolu gözlerle bakıyordu etrafına ama sonrasında biz onu ruhsatlı bir hayvanat bahçesinde, steril özel bir ortamda bakıma aldık. Önce stresini, korkusunu atması için ve yeterince beslenmesi için bakıcılarımız özel hassasiyetle yaklaştı olaya. Zaman içerisinde Zeytin kendini bulmaya başladı. Görüntülerde de görüleceği üzere özgüveni yerine geldi, göğsüne vurmaya başladı. Salıncakta sallanıyor, bakıcılarıyla güreşmeye başladı. Şu an keyfi gayet yerinde, hayata daha umut dolu, daha mutlu gözlerle bakıyor. İlk geldiğinde 62 santimetre boyundaydı, şu anda 80 santimetreye çıktı. Kilosu da yaklaşık 9 kilogramdı, şu anda 16 kiloya yaklaştı. Sağlığı gayet yerinde" ifadelerini kullandı.

        'HAZIRLIKLAR SONA YAKLAŞMIŞ DURUMDA'

        İade sürecinin nasıl gerçekleşeceğini anlatan Çokçetin, "İade sürecini uzun süredir işletiyorduk, ilgili yazışmaları yapıyorduk. Zeytin’in bu uluslararası sözleşmeler kapsamında, ihraç edilen ülkeye iadesi talep edilirse iade edilmesi gerekiyor. Biz orada uygun ortam var mı, sağlık koşulları ve iklim koşulları uygun mu, başka gorillerin olup olmadığı. Sadece gorillerden oluşan bir rehabilitasyon merkezine verilmesi için gereken önemi ve hassasiyeti gösterdiğimiz için süreç biraz uzadı. Çünkü Zeytin’in sağlığı ve güvenliği bizim için önemli olduğundan bu süreci hassasiyetle yürüttük. Şu anda sürecin sonuna geldik, yakın zamanda Zeytin’i uğurlamayı planlıyoruz. Bunun için gerekli taşıma koşullarını Türk Hava Yolları (THY) ile birlikte yönetiyoruz, hazırlıklar da sona yaklaşmış durumda. İnşallah yakın zamanda Zeytin’i Nijerya’ya uğurlayacağız" dedi.

        'BAKICILARIMIZ SAATLERCE YANINDA DURDU'

        Çokçetin Zeytin'in bulunduğu andaki durumundan da bahsederek, "İlk geldiğinde özgüveni çok düşük seviyedeydi, korkuyordu. Hatta yemek yemekte bile zorlanıyordu. Bakıcılarımız onunla saatlerce, gece gündüz yanında durarak, gerekirse kendileri de yemek yiyerek ona yedirmek için uğraştılar, çok emek verdiler. Duygusal olarak da çok yakınlaşma oldu. Bakıcıların dışında Türkiye’de bütün kamuoyunun da ilgisini çekti. Biliyorsunuz, bir anket düzenlendi, isim yarışması gibi. Bakanlığımızın düzenlediği bu ankete vatandaşlarımız yoğun katılım gösterdi ve ismi en son Zeytin olarak belirlendi. Zeytin oyun oynamaktan hoşlanıyor. Görüntülerde de belki görülecektir; salıncakta sallanmak, bir şeylere tırmanmak, bakıcılarıyla güreşmek gibi şeyleri çok seviyor. Kamuoyuna mal olduğu için artık biz kurum olarak hem yazışmalarımızda hem de bundan sonraki süreçte Zeytin’in hangi koşullarda bakıldığının ülkemiz tarafından takipçisi olunacağını Nijerya’ya bildirdik. Bunu da ilerleyen süreçte takip edeceğiz, yer yer kamuoyuyla da bu durumu paylaşmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Bu süreçte Gümrük Muhafaza memurlarımızdan, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimize, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımıza bize bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bakanımız da süreci çok yakından takip etti başından beri bakanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz " diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teksas'ta Cumhuriyetçiler Trump'ın desteklediği haritayı onayladı
        Teksas'ta Cumhuriyetçiler Trump'ın desteklediği haritayı onayladı
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Tur Portekiz'e kaldı!
        Tur Portekiz'e kaldı!
        "Fenerbahçe kötü savunma yapmadı ama oyun nerede?"
        "Fenerbahçe kötü savunma yapmadı ama oyun nerede?"
        Trump gerçekte kaç savaş bitirdi?
        Trump gerçekte kaç savaş bitirdi?
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        Avrupa ile Rusya arasındaki ayrılık belirginleşiyor
        Avrupa ile Rusya arasındaki ayrılık belirginleşiyor
        ABD otonom deniz filosu inşa ediyor
        ABD otonom deniz filosu inşa ediyor
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Habertürk Anasayfa