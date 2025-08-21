Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Unutulmuş cennetler: Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!

        Unutulmuş cennetler: Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!

        Dünya turizminin gözdesi şehirler milyonları ağırlarken, bazı ülkeler neredeyse hiç kimsenin yolunun düşmediği noktalar olarak varlığını sürdürüyor. Ulaşım zorlukları, politik engeller ya da sadece tanıtım eksikliği… İşte kalabalıklardan uzak, ama güzellikleriyle büyüleyen 10 ülke!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 08:00 Güncelleme: 21.08.2025 - 08:00
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Dünya turizminde Paris, Londra ya da Bangkok gibi şehirler milyonlarca turisti kendine çekerken, bazı ülkeler adeta sessiz kalıyor. Kimi uzaklık, kimi altyapı yetersizliği, kimi de tanıtım eksikliği nedeniyle bu “sessiz cennetler” listenin en alt sıralarında yer alıyor. İşte dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi...

        PASİFİK’İN KAYBOLMUŞ ADALARI

        Listenin başında Tuvalu var. Yılda yalnızca birkaç bin turistin uğradığı bu minik ada ülkesi, sınırlı ulaşım imkânı ve küçük ölçeği nedeniyle adeta dünyadan kopuk bir yaşam sunuyor. Benzer bir kader Kiribati için de geçerli. Yüzlerce adadan oluşan ülke, iklim değişikliğinin etkisi altındaki konumuyla dikkat çekiyor.

        DOĞA HARİKALARI AMA GÖZDEN IRAK

        São Tomé ve Príncipe, Atlas Okyanusu’nda büyüleyici plajları ve tropik doğasıyla keşfedilmeyi bekliyor. Ancak az bilinirliği yüzünden turist sayısı düşük kalıyor. Aynı şekilde Komorlar da Madagaskar’ın gölgesinde kalmış durumda. Zaman zaman yaşanan siyasi istikrarsızlık, doğal güzelliklerin önüne geçiyor.

        TARİHİN GÖLGESİNDE KALANLAR

        Montserrat, 1990’larda yaşadığı volkan felaketiyle adını duyurmuştu. Bugün hâlâ küllerin gölgesinde, sakin ama kırılgan bir turizm potansiyeli taşıyor. Sierra Leone ise geçmişteki iç savaşı ve Ebola salgını yüzünden olumsuz bir imaj edinmiş durumda. Oysa ülke, beyaz kumlu sahilleri ve canlı kültürüyle yeniden keşfedilmeyi bekliyor.

        GENÇ VE KIRILGAN ÜLKELER

        Doğu Timor (Timor-Leste), 2002’de bağımsızlığını kazanarak dünyanın en genç ülkelerinden biri oldu. Ancak altyapı sorunları ve sınırlı uçuş seçenekleri turizmi kısıtlıyor. Mikronezya Federal Devletleri ise mercan resifleriyle dalış meraklıları için eşsiz bir destinasyon, fakat uzaklığı turist akınını engelliyor.

        AFRİKA’NIN GÖZDEN KAÇAN KÖŞELERİ

        Kızıldeniz kıyısındaki Djibouti, tuz gölleri ve volkanik arazileriyle etkileyici bir manzaraya sahip. Ancak yüksek fiyatlar ve az sayıda uçuş, ülkeyi turistik açıdan ulaşılmaz kılıyor. Avrupa’nın kalbindeki San Marino ise ironik bir şekilde listede yer alıyor. Çevresindeki İtalya’nın gölgesinde kalan bu küçük ülke, masalsı yapısıyla aslında görülmeye değer.

        Fotoğraf kaynak: Shutterstock

        Habertürk Anasayfa