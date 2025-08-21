Habertürk
        Haberler BBC Dünya Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşamak nasıl bir şey?

        Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşamak nasıl bir şey?

        Finlandiya kısa süre önce üst üste sekizinci kez dünyanın en mutlu ülkeleri listesinin başında yer aldı, ancak birçokları için bu ülkenin asıl cazibesi denge, doğa ve günlük memnuniyet gibi köklü değerlerinde yatıyor.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 21.08.2025 - 09:21 Güncelleme: 21.08.2025 - 09:21
        Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşamak nasıl bir şey?
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        finlandiya'da ormanların arasındaki bir su yolunda ilerleyen bir tekne Tim Bird

        Finlerin mutluluk anlayışı sürekli haz peşinde olmaktan farklı

        Birleşmiş Milletler'nin Mart 2025'te yayınladığı Dünyanın En Mutlu Ülkeleri raporunda Finlandiya üst üste sekizinci kez ilk sırada yer aldı.

        Finlandiyalılar dünyanın en mutlu ülkesi unvanını daha çok kayıtsızlık ve biraz da bıkkınlıkla karşıladı.

        Ancak turizm işletmecileri, turistlerin Finlandiya ile mutluluk arasında bağ kurmasından memnun ve ülkeye seyahat ederek Fin mutluluğunu bizzat deneyimlemelerini umuyor.

        Helsinki Havalimanı'na vardığınızda ya da Finlandiya'nın limanlarından birinde Baltık Denizi gezisinden indiğinizde kahkahalar ve neşeli şakalarla dolu bir kakofoniyle karşılaşmayı beklemeyin.

        Gerçek şu ki Finler sade yaşamı benimsemiş, ayakları yere basan insanlar.

        Genel olarak mutlular ve hatta BM raporuyla gurur duyuyorlar ama bunu kabul etmekle birlikte "mutluluğun" kendi durumlarını ifade etmek için doğru kelime olmadığına inanıyorlar.

        Bunun yerine "memnuniyet", "huzur" veya "yaşam tatmini" gibi kelimeleri tercih ediyorlar.

        Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın geçtiğimiz günlerde Facebook'ta yazdığı gibi:

        "Hiç kimse her zaman mutlu olamaz. Bazen koşullar ve durumlar mutlu olmayı zorlaştırır. Ancak bunu başarmanın ilk adımı güvenlik, özgürlük ve eşitlik gibi temel haklara sahip olmaktır."

        Finlandiya'da mutluluk kavramı bir kültürel anlama da sahip ve insanların günlük yaşamlarıyla iç içe.

        Finler sürekli haz peşinde olmak yerine denge, bağlantı halinde olma ve memnuniyet üzerine kurulu bir vizyona sahip ve pek çok turist de giderek bundan etkileniyor.

        Turistler için bu sadece gözlemlenecek bir şey değil, aynı zamanda ülkenin doğası, yemekleri, sauna kültürü, sürdürülebilir tasarımı ve hayat tarzıyla katılıma olanak veren bir şey.

        karda yürüyen insanlar Getty Images

        Finlandiya'dan önceki yıllarda da Norveç, Danimarka ve İsviçre listenin zirvesinde yer almıştı

        Finlandiya'nın turizm kampanyası Visit Finland'ın uluslararası operasyonlar direktörü Teemu Aloha "Fin mutluluğunu bu beş unsurun bir özeti olarak görüyoruz" diyor.

        Doğayla bağ kurmak

        Pek çok turist için gezilerinin başlangıç veya bitiş noktası olan Helsinki, bu hoşnutluğu görmek için güzel bir fırsat sunuyor.

        Sahilde yer alan şehir, doğal bir yarımada ve deniz, nehir yatağı ve göl yatağından ıslah edilmiş araziler üzerine yayılıyor.

        Helsinki'de bisiklet kiralamak ve sahilde bisiklet yolları boyunca ya da şehir merkezinden kuzeyindeki orman kuşağına sürmek kolay ve keyifli.

        Doğada böylesine özgür ruhlu bir maceranın mutluluk hormonu endorfini artıran deneyimi, BM'nin yaşam beklentisi ve uzun ömür, özgürlük ve olumlu duygulara ilişkin mutluluk kriterleriyle doğrudan ilişkili.

        Sabırlı olmak

        Finlandiya ekonomik baskılardan ve çatışmalardan muaf değil ve uzun kışları da insanların ruh sağlığına zarar verebiliyor.

        Fince mutluluk kavramı, kolay tercüme edilemeyen ancak dayanıklılık, hoşgörü, cesaret ve azmin birleşiminden oluşan sisu kelimesinin dokunuşunu da içeriyor.

        Bu kavram hakkında kapsamlı yazılar kaleme alan Fin-Kanadalı yazar Katja Pantzar, bunu "insanların ve toplumların zorluklar ve güçlükler karşısında pes etmek, birbirlerini suçlamak ya da birbirlerine saldırmak yerine bir arada kalmalarını sağlayan bir düşünce biçimi" olarak açıklıyor.

        Pantzar dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında ilk dörtte yer alan ülkelerin tamamının, sosyal refahı desteklemek üzere tasarlanmış güçlü sosyal güvenlik sistemlerine sahip kuzey ülkeleri olduğuna da dikkat çekiyor. "Mutluluk ve refah kültürel özelliklerdir" diyor ve ekliyor:

        "Finlandiya'da herkes en yakın orman, park, sahil veya gölden ortalama 200 metre uzaklıkta. Bu yüzden ister doğa olsun ister saunalar, halk kütüphaneleri, verimli ve güvenli toplu taşıma, güvenli içme suyu, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim olsun, herkes için günlük mutluluğun birçok örneği var."

        • Getty Images

        Saunanın ardından buz gibi bir suya atlamak, bazı sağlık faydalarıyla da ilişkilendiriliyor

        Pantzar ayrıca, günlük canlandırıcı bir aktivite olarak sıcak saunanın ardından soğuk bir suya girmeyi içeren kontrast terapisinin canlandırıcı özelliklerine işaret ediyor.

        "Helsinki'de bunu yapmak inanılmaz kolay çünkü etrafı denizle çevrili" diyor ve ekliyor:

        "Suya atlamak için uzaklara gitmek ya da çok para ödemek zorunda olmadığınızda, bunu her gün yapmak daha kolay oluyor. Herkes bunu işten önce ya da sonra, hatta molalarında bile yapabiliyor."

        Bazı Finler "dünyanın en mutlu ülkesi" unvanına şüpheyle yaklaşsa da, çoğu aynı fikirde görünüyor.

        Emekli Juha Roha, "Finlandiya'nın dünyanın en mutlu ülkesi olduğunu düşünmek benim için kolay değil" diyor.

        "Tayland ve Nepal gibi daha yoksul ülkelerde, tüm zorluklara rağmen insanlar huzur içinde görünüyor.

        "Finlandiya'da bazen, başka ülkelerdeki insanların daha mutlu olduğuna dair sözler duyabilirsiniz. Ama biz kendi içimizde sahip olduklarımızla yetiniyor ve mutlu oluyoruz."

