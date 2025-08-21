Habertürk
        Fenerbahçe, Edson Alvarez'le anlaştı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Edson Alvarez'le anlaştı!

        Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin, Meksikalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığı, yıldız ismin İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 13:08 Güncelleme: 21.08.2025 - 13:08
        • 1

          Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, beklenen orta saha takviyesini gerçekleştirmek üzere...

        • 2

          Sarı-lacivertliler, bir süre önce görüşmelere başladığı Edson Alvarez'in transferinde mutlu sona ulaştı.

        • 3

          Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Meksikalı orta sahanın transferi konusunda West Ham United ile her konuda anlaşmaya vardı.

        • 4

          Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre; Fenerbahçe, Edson Alvarez'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

        • 5

          28 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.

        • 6

          Öte yandan Edson Alvarez için 22 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da sözleşmeye eklendi.

        • 7

          Sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusunun yıllık maaşının ise tamamını karşılayacak.

        • 8

          Orta sahada savunmacı kimliğiyle öne çıkan Edson Alvarez, ön liberoda görev yapıyor. Forma giydiği takımlarda zaman zaman stoper bölgesinde de şans verilen Meksikalı oyuncu, 2023 yılında 38 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ajax'tan West Ham'a transfer olmuştu.

        • 9

          West Ham ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 28 lig maçında forma giyerken 1 de asist yaptı.

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa