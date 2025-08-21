Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Dört gün sonra ölüme yenildi! Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı! | Son dakika haberleri

        Dört gün sonra ölüme yenildi! Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı!

        İzmir'de 55 yaşındaki Fidan Deveci adlı kadın, yürüyüş yaparken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci'ye bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan kadından 4 gün sonra acı haber geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 11:07 Güncelleme: 21.08.2025 - 11:07
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı!
        İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Fidan Deveci (55), 17 Ağustos'ta İzmir'in Menderes Belediyesi sınırları içerisindeki Oğlananası Mahallesi'nde yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Bu sırada S.K. (38) idaresindeki otomobil, köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci'ye çarptı. Yaralanan Deveci, bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

        SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

        Deveci, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili otomobilin sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Temsili fotoğraf: İHA

        Habertürk Anasayfa