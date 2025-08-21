Habertürk
        Haberler Magazin Oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı - Magazin haberleri

        Ufuk Bayraktar gözaltında

        Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir restorandan haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 10:53 Güncelleme: 21.08.2025 - 10:55
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        EKOL TV'de yer alan habere göre; oyuncu Ufuk Bayraktar, göz altına alındı. İddiaya göre; Bayraktar, ilk olarak geçtiğimiz hafta yanında 5 kişiyle birlikte bir restoranı bastı.

        Ufuk Bayraktar'ın restoran sahibine; "Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin" dediği öne sürüldü.

        Ufuk Bayraktar’ın geçen hafta talep ettiği 25 bin lirayı alamadığı, dün öğle saatlerinde yeniden aynı restorana giderek bu kez miktarı düşürdüğü ve 10 bin lira istediği iddia edildi.

        Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti ve Ufuk Bayraktar’ı gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bayraktar’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        GEÇMİŞTE 6 AY HAPİSTE KALDI

        2018'de, ruhsatsız silahla bir kavgaya karıştığı için uzun süren bir davadan sonra 6 aylık hapis cezası aldı. 2020 yılında, şişe fırlatarak bir kadını yaraladığı ve bir gence de palayla saldırdığı gerekçesiyle 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Ufuk Bayraktar, kariyerinde birçok yapımda yer almasına rağmen, en çok 'Ezel' dizisinde Tuncel Kurtiz’in hayat verdiği 'Ramiz Dayı' karakterinin gençliğini oynamasıyla tanınmıştı.

